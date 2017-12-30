2017. december 30.,
szombat, Dávid napja

Túszokat ejtett, bomba van nála

Hír TV

2017. december 30., szombat 18:52, frissítve: szombat 18:55

Túszul ejtett több embert egy férfi az ukrajnai Harkiv egyik postahivatalában.

A rendőrség szerint a férfinál bomba van. Sajtóhírek szerint kilenc felnőtt és két gyerek van a túszejtővel az épületben. Azt egyelőre nem tudni, hogy a támadó mit követel.

 

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