Orbán Viktor: Lassan, de elmozdulunk a békepárti politika irányába + videó

A miniszterelnök szerint Ázsia oldalán van a demográfiai előny, a technológiai előny és a tőke előnye is, ebbe pedig a nyugat Oroszországot is beterelte. Szerinte a folyamat 2001-ben indult el, amikor Kínát felvették a Világkereskedelmi Szevezet (WTO) tagjai közé. Úgy véli, hogy Donald Trump kísérlete az utolsó, hogy az Egyesült Államok megőrizze a vezető szerepét.

Aki az LMBTQ-t nem fogadja el, az a nyugati világban az elmaradott országok kategóriájába tartozik, és most már az ukránok, Japán, és Tajvan is LMBTQ-párti törvényeket fogadtak el

A miniszterelnök kijelentette: a migráció is egy megszabadulás az etnikai homogenitástól, ami a nemzet alapját adja, ez a liberális progresszivitás lényege. – Európa keleti felén százezerszám keresztények ölik egymást, nyugaton százezerszám engednek be Európától idegen elemeket, ami abszurditás. A nyugat célja a nemzet meghaladása, a lényeg, hogy a szuverenitás a nemzetállamoktól menjen át Brüsszelbe, minden döntés mögött ez húzódik meg – világított rá.

Orbán Viktor rámutatott: az új ismerete a valóságnak az, hogy az európai politika összeomlott. A bevezetett szankciók alapvető európai érdekeket sértenek, felviszik az energia árát és versenyképtelenné teszik az európai gazdaságot. Az a behódolás aktusa, hogy Németország szó nélkül hagyta az Északi Áramlat vezeték felrobbantását, ami egy terrorcselekmény. Korábban az európai hatalmi rendszer lényege a Párizs-Berlin tengely volt, ám a háború óta kiépült egy másik hatalmi tengely: az új erőközpont London-Varsó-Kijev, a baltiak és a skandinávok lettek. Amikor a német kancellár bejelenti, hogy sisakot küld, majd röviddel ezután fegyvert is küld, amikor azt mondja, hogy nem kellenek szankciók, majd két hét múlva, hogy mégis, akkor nagyon is észnél van. A média bünteti a német-francia politikát, ami nem felel meg az amerikai érdekeknek, ezért vannak a német-francia bakugrások is – világított rá a kormányfő.

