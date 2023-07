Tusványos 2023 - Orbán Viktor beszéde élőben a HírTV műsorán

Most már nemcsak rövid távon, de hosszú távon is egy háborús berendezkedést vizionál Európának Brüsszel - mondta a külgazdasági és külügyminiszter Tusnádfürdőn. Szijjártó Péter hozzátette: a javaslatban az áll, hogy az Európai Unió köteleződjön el a következő négy évre 20 milliárd euróval az ukrajnai fegyverszállítások finanszírozására.

Tornádó pusztított az Egyesült Államokban

A szélviharban többen megsebesültek, a forgószél a Pfizer egyik gyárában is kárt tett. A széllökések ereje a 240 kilométer/órás sebességet is meghaladhatta, emiatt egy forgalmas autópályát is le kellett zárni, ideiglenesen.