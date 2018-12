Tusk szerint nincs helye újabb tárgyalásnak, Blair népszavazásról beszél

2018. DECEMBER 14., PÉNTEK ORBÁN VIKTOR: SIKERÜLT VISSZAVERNI AZT A TÁMADÁST A BRÜSSZELI CSÚCSTALÁLKOZÓN, HOGY TÖBB PÉNZT, TÖBB JOGOT KAPJANAK A MIGRÁNSOK MAGYAR IDÕK. HARMADIK NAPJA TÜNTETNEK A KOSSUTH TÉREN A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK MÓDOSÍTÁSA MIATT AZ ELLENZÉKI PÁRTOK KÉPVISELÕI BESZÉDET TARTOTTAK A MAI DEMONSTRÁCIÓN, ÖSSZEFOGÁSRA ÉS A TILTAKOZÁSOK FOLYTATÁSÁRA SZÓLÍTOTTÁK FEL A RÉSZTVEVÕKET. A TEGNAPI DEMONSTRÁCIÓN A TÜNTETÕK A KOSSUTH TÉRRÕL ELINDULTAK A MARGIT-HÍDRA, MAJD A LÁNCHÍDRA, VÉGÜL VISSZAMENTEK A PARLAMENTHEZ. 22 TÜNTETÕT ÕRIZETBE VETTEK, 14 RENDÕR PEDIG MEGSÉRÜLT A SZERDAI ÉS CSÜTÖRTÖKI BUDAPESTI KORMÁNYELLENES DEMONSTRÁCIÓKON - MTI. KÖZGAZDÁSZ: A MUNKAVÁLLALÓK TÖBBSÉGE NEM FOGJA ÉRZÉKELNI AZT A JOGSZABÁLY-MÓDOSÍTÁST, AMI LEHETÕVÉ TESZI A TÖBBLET ÖNKÉNTES TÚLMUNKÁT. KÖVÉR LÁSZLÓ: ANARCHIÁBA HAJLÓ, ESZETLEN RENDBONTÁS TÖRTÉNT SZERDÁN AZ ORSZÁGGYÛLÉSBEN ÉS A PARLAMENT ELÕTTI TÉREN INFORÁDIÓ. NÉZÕPONT INTÉZET: A MEGKÉRDEZETTEK KÉTHARMADA ELUTASÍTJA AZ ELLENZÉK PARLAMENTI "BOTRÁNYPOLITIZÁLÁSÁT". DÖMÖTÖR CSABA: TÖBB MINT EGYMILLIÓAN VETTEK RÉSZT A CSALÁDOKRÓL SZÓLÓ NEMZETI KONZULTÁCIÓBAN, A GAZDASÁG JÓL TELJESÍT, A CSALÁDTÁMOGATÁSI RENDSZERT PEDIG TOVÁBB LEHET BÕVÍTENI M1. RÉTVÁRI: EGYRE KEVÉSBÉ JELENT SZEGÉNYSÉGI KOCKÁZATOT A GYEREKVÁLLALÁS MAGYARORSZÁGON. BENKÕ TIBOR: PÉLDA NÉLKÜLI FEJLESZTÉSRE ÉS ÁTALAKÍTÁSRA KERÜL SOR A HONVÉDSÉGNÉL. TÖBB TÍZ MILLIÓ FORINTOT FORDÍTOTT A NAV FEGYVEREK ÉS KÉNYSZERÍTÕESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE MAGYAR IDÕK. TIZENNÉGYMILLIÁRDOS FEJLESZTÉS KEZDÕDIK A SALGÓTARJÁNI SZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZBAN. EMMI: A FÉRÕHELYEK TÖBB MINT 20 SZÁZALÉKA RENDELKEZÉSRE ÁLL A HAJLÉKTALANSZÁLLÓKON, ORSZÁGOSAN 83%-OS A KIHASZNÁLTSÁG. SOLTÉSZ MIKLÓS: ÜZENET ÉRTÉKÛ A KÁRPÁTALJÁNAK NYÚJTOTT MAGYAR KARITATÍV TÁMOGATÁS. KSH: OKTÓBERBEN 5,1 SZÁZALÉKKAL NÕTTEK A MEZÕGAZDASÁGI TERMELÕI ÁRAK. KSH: OKTÓBERBEN 18,5 SZÁZALÉKKAL NÕTT AZ ÉPÍTÕIPARI TERMELÉS. 2,7 SZÁZALÉKKAL EMELKEDNEK JÖVÕRE A NYUGDÍJAK, JELENTÕSEN NÕ AZ ÁPOLÓNÕK BÉRE, A KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁSBAN 30%-OS FIZETÉSEMELÉS LESZ. EURÓPAI BIZOTTSÁG: AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK 200 MILLIÓ EURÓ KÖLCSÖNNEL TÁMOGATJA A BUDAPESTI LISZT FERENC REPÜLÕTÉR FEJLESZTÉSÉT. TEGNAP ESTE AGYONLÕTTÉK A 29 ÉVES CHÉRIF CHEKATTOT, AKI KEDDEN A STRASBOURGI KARÁCSONYI VÁSÁR KÖZELÉBEN LÖVÖLDÖZÖTT. A FRANCIA RENDÕRSÉG A RAID ELITEGYSÉG TAGJAIVAL EGYÜTT HAJTOTTA VÉGRE AZ AKCIÓT, A STRASBOURGI BELVÁROSTÓL DÉLRE FEKVÕ VÁROSRÉSZBEN. A STRASBOURGI TÁMADÁSNAK 4 HALÁLOS ÁLDOZATA ÉS 13 SEBESÜLTJE VAN, KÖZÜLÜK 4 EMBER ÁLLAPOTA SÚLYOS. FRANCIA BELÜGYMINISZTER: SZERETNÉNK A TELJES IGAZSÁGOT KIDERÍTENI, HOGY A FRANCIA NÉP SZÁMÁRA GARANTÁLJUK A TELJES KÖRÛ BIZTONSÁGOT - REUTERS. NEM TÁRGYALHATÓ ÚJRA A BREXIT-MEGÁLLAPODÁS - SZÖGEZTÉK LE A BENNMARADÓ UNIÓS TAGÁLLAMOK VEZETÕI. ANGELA MERKEL: FEL KELL KÉSZÜLNI A BRIT KIVÁLÁSI MEGÁLLAPODÁS ELMARADÁSÁRA IS. JEAN-CLAUDE JUNCKER: AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG FOKOZZA A FELKÉSZÜLÉST AZ ESETLEGES "KEMÉNY BREXITRE". BELGA KORMÁNYFÕ: RENDKÍVÜL KÉTSÉGES A BREXIT-MEGÁLLAPODÁS LONDONI JÓVÁHAGYÁSA. MACRON: LONDON KÉRÉSÉRE LEGFELJEBB TISZTÁZNI LEHET MÉG A BREXIT FELTÉTELRENDSZERÉRÕL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS RÉSZLETEIT, ÚJRATÁRGYALNI NEM. AZ EU ÚJABB FÉL ÉVVEL MEGHOSSZABBÍTOTTA AZ OROSZORSZÁGGAL SZEMBEN BEVEZETETT GAZDASÁGI SZANKCIÓKAT. AZ AMERIKAI SZENÁTUS MOHAMED BIN SZALMÁN SZAÚDI TRÓNÖRÖKÖST TETTE FELELÕSSÉ DZSAMÁL HASOGDZSI SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓ HALÁLÁÉRT. BÛNÜGYI NYOMOZÁS FOLYIK TRUMP BEIKTATÁSI ÜNNEPSÉGÉNEK KÖLTSÉGEI ÜGYÉBEN - THE WALL STREET JOURNAL. SZBU: HACKEREKET LEPLEZTEK LE UKRAJNÁBAN, AKIK ÁLLAMI ÉS KATONAI TITKOKAT ADHATTAK ÁT OROSZORSZÁGNAK. A SPANYOL KORMÁNY TÖBB MINT 7,3 MILLIÁRD EURÓ ÉRTÉKÛ HADÁSZATI KORSZERÛSÍTÉST HAGYOTT JÓVÁ. SZIGORÍTJÁK A GYEREKHÁZASSÁGGAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOKAT THAIFÖLD MUSZLIM VEZETÕI. NÉMET HATÓSÁGOK: MEGKÉSELTEK HÁROM NÕT NÜRNBERGBEN, A TÁMADÓ ELMENEKÜLT A HELYSZÍNRÕL, A RENDÕRSÉG MÉG KERESI. JÓVÁHAGYTA A NÉMET SZÖVETSÉGI PARLAMENT, HOGY AZ ANYAKÖNYVEKBEN A NÕ ÉS A FÉRFI JELÖLÉS MELLETT A KÜLÖNBÖZÕ, KÜLÖNFÉLE JELENTÉSÛ "DIVERS" KIFEJEZÉS IS HASZNÁLHATÓ. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ AZ 1-ES FÕÚTON BICSKÉNÉL, MINDKÉT JÁRMÛ SOFÕRJE MEGHALT. LETÉRT AZ ÚTRÓL ÉS ÁROKBA CSAPÓDOTT EGY AUTÓ A 63-AS FÕÚTON CECE BELTERÜLETÉN, A SOFÕR ÉLETÉT VESZTETTE. BRUTTÓ 2 FORINTTAL CSÖKKENTI A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL, A 95-ÖS BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZIK.