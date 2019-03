Tusk: Nem lehet figyelmen kívül hagyni az unióban maradni akaró briteket

KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. A TERRORIZMUSSAL GYANÚSÍTOTT SZÍR FÉRFI ÜGYÉRÕL TÁRGYALT A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG KÉDDI ÜLÉSÉN. NEM MAGYARORSZÁG VOLT A CÉLJA A PÉNTEKEN ÕRIZETBE VETT SZÍR FÉRFINEK MONDTA MIRKÓCZKI ÁDÁM NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGI ELNÖK KEDDEN. FIDESZ: A MAGYARORSZÁGON ELFOGOTT SZÍR FÉRFI, AKI AZ ISZLÁM ÁLLAM EGYIK VEZETÕJE LEHETETT, AZ EU-BA ÉRKEZÉSE UTÁN NÉV NÉLKÜLI BANKKÁRTYÁT KAPOTT. A LETARTÓZTATOTT SZÍR FÉRFI ESETE IS BIZONYÍTJA, HOGY A MIGRÁCIÓ ÉS A TERRORIZMUS KÉZ A KÉZBEN JÁR - MONDTA HALÁSZ JÁNOS FIDESZ-FRAKCIÓSZÓVIVÕ MAGYARORSZÁG ÉLÕBEN. SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER: MAGYARORSZÁG AZ ÚJ VILÁGGAZDASÁGI KORSZAK NYERTESEI KÖZÉ TARTOZIK. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. EMMI: A MAGYAR FALU PROGRAMBÓL, ÖSSZESEN 11 MILLIÁRD FORINTRA LEHET PÁLYÁZNI AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSÉÉRT. A MONETÁRIS TANÁCS 300-500 MILLIÁRD FORINTRA CSÖKKENTETTE A KISZORÍTANDÓ FORINTLIKVIDITÁST. AZ INFLÁCIÓS CÉL ELÉRÉSE UTÁN AZ MNB MEGTETTE AZ ELÉGSÉGES ÉS SZÜKSÉGES LÉPÉSEKET - HANGSÚLYOZTA MATOLCSY GYÖRGY JEGYBANKELNÖK. ELEMZÕK SZERINT IDÉN MÉG NEM VÁRHATÓ A JEGYBANKI ALAPKAMAT EMELÉSE MTI. ÁPRILIS 5-ÉN MUTATJA BE AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSRA KÉSZÜLÕ PROGRAMJÁT A FIDESZ - MAGYAR NEMZET. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. AZ OLCSÓN ÁRUSÍTOTT SZLOVÁK TEJ MIATT TEJTERMELÕK TÜNTETTEK A PENNY MARKET KFT. ALSÓNÉMEDI KÖZPONTJÁNÁL KEDDEN. A PENNY MARKET A MAGYAR TEJ HIÁNYÁVAL INDOKOLJA AZ IMPORTOT. IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST TARTANAK VASÁRNAP IBRÁNYBAN, A VOKSOLÁSON KÉT FÜGGETLEN JELÖLT INDUL - KÖZÖLTE A JEGYZÕ. POLGÁRMESTERT VÁLASZTANAK VASÁRNAP A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI SZELEVÉNYEN, MIUTÁN AZ EDDIGI POLGÁRMESTER ELHUNYT. DEÁK BÁLINT, A VILÁGGAZDASÁG CÍMÛ NAPILAP FÕSZERKESZTÕJE VÁLTJA LÁNCZI TAMÁST A FIGYELÕ FÕSZERKESZTÕI POSZTJÁN. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. A JELENLEGI AMERIKAI KORMÁNYZAT EGYETÉRT AZ ÉRTÉKELVÛ MAGYAR POLITIKÁVAL MONDTA MAGYAR LEVENTE KKM-PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR WASHINGTONBAN. MEGSZAVAZTA A BRIT ALSÓHÁZ, HOGY MAGA DÖNTHESSEN A KÜLÖNBÖZÕ BREXIT-ALTERNATÍVÁKRÓL. VOLT BREXIT-MINISZTER: MOST LENNE ESÉLY A BREXIT-MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSÁRA. AZ EURÓPAI PARLAMENT MEGSZAVAZTA A SZERZÕI JOGI IRÁNYELV VITATOTT MÓDOSÍTÁSÁT KEDDEN. INTÉZKEDÉSEKET SÜRGETETT AZ AFRIKAI SZÁRMAZÁSÚ EURÓPAI LAKOSOKKAL SZEMBENI DISZKRIMINÁCIÓ FELSZÁMOLÁSA CÉLJÁBÓL AZ EURÓPAI PARLAMENT. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÖT ÉVEN BELÜL ISMÉT ÛRHAJÓSOKAT - KÖZTÜK EGY NÕT - KÜLDENE A HOLDRA - JELENTETTE BE MIKE PENCE AMERIKAI ALELNÖK KEDDEN. EGYMILLIÁRD DOLLÁRT FORDÍT A PENTAGON KERÍTÉSÉPÍTÉSRE A MEXIKÓI HATÁRON - KÖZÖLTE PATRICK SHANAHAN ÜGYVEZETÕ VÉDELMI MINISZTER. EMMANUEL MACRON AZ EURÓPAI EGYSÉG TISZTELETBEN TARTÁSÁT KÉRTE KÍNÁTÓL. A T-MOBILE AUSTRIA ÜZEMBE ÁLLÍTOTTA AZ ELSÕ 5G BÁZISÁLLOMÁSOKAT AUSZTRIÁBAN, ELSÕDLEGESEN AZ ORSZÁG VIDÉKI RÉGIÓIBAN. CSAKNEM EGÉSZ NAPOS NYUGALOM UTÁN A KEDD ESTI ÓRÁKBAN ISMÉT KÉT RAKÉTÁT LÕTTEK A GÁZAI ÖVEZETBÕL A SZOMSZÉDOS IZRAELI TERÜLETRE. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. VENEZUELA CSAKNEM EGÉSZE SÖTÉTSÉGBE BORULT EGY ÚJABB ÁRAMKIMARADÁS SORÁN HÉTFÕN. AZ OROSZ KATONÁK JELENLÉTE VENEZUELÁBAN ALKOTMÁNYBA ÜTKÖZIK - JELENTETTE KI JUAN GUAIDÓ, AZ ELLENZÉKI TÖRVÉNYHOZÁS HÁZELNÖKE. AZ EJEB KÁRTÉRÍTÉSEK MEGFIZETÉSÉRE KÖTELEZTE OROSZORSZÁGOT A TÖMEGESEN KIUTASÍTOTT GEORGIAI ÁLLAMPOLGÁROK ÜGYÉBEN. AZ ALGÉRIAI VEZÉRKARI FÕNÖK AZ ELNÖK ALKOTMÁNYOS ÚTON TÖRTÉNÕ FELMENTÉSÉT SZORGALMAZTA. AZ EURÓPAI PARLAMENT ELFOGADTA AZ ÉVENKÉNTI KÉTSZERI ÓRAÁTÁLLÍTÁS 2021-ES MEGSZÜNTETÉSÉT. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. 66 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT GARAMI GÁBOR BALÁZS BÉLA-DÍJAS, UNESCO-DÍJAS FILMPRODUCER, EGYETEMI TANÁR. 39 ILLEGÁLIS HATÁRÁTLÉPÕT FOGOTT EL A RENDÕRSÉG HERCEGSZÁNTÓNÁL, AZ IDEIGLENES HATÁRZÁRHOZ KÍSÉRTÉK ÕKET. HÁRMAS KARAMBOL MIATT LEZÁRTÁK AZ M0-ÁS AUTÓUTAT A 61-ES KILOMÉTERNÉL. BKK: EGYIRÁNYÚSÍTJÁK A PASARÉTI UTAT A SZILÁGYI ERZSÉBET FASORTÓL A GÁBOR ÁRON UTCÁIG - A PASARÉTI TÉR FELÉ - FELÚJÍTÁS MIATT. KATASZTRÓFAVÉDELEM: KIGYULLADT EGY SZEMÉTTÖMÖRÍTÕ GÉP EGY BEVÁSÁRLÓKÖZPONT FÖLDSZINTJÉN SZOLNOKON, AZ ÁRUHÁZAT KIÜRÍTETTÉK. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK.