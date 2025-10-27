Keresés

Külföld

Tusk jóslásokba bocsátkozott a háború végével kapcsolatban

2025. október 27., hétfő 09:12 | Világgazdaság
Donald Tusk Volodimir Zelenszkij Háború Ukrajnában

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint Volodimir Zelenszkij és Ukrajna eltökélt abban, hogy még két-három évig is folytassák a harcot Oroszország ellen. A lengyel miniszterelnök úgy látja, hogy bár az orosz gazdaság súlyos válságban van, ez nem jelenti azt, hogy Ukrajna győz. Ez pedig már csak azért is fontos, mert Oroszország nem csupán regionális, hanem globális fenyegetést is jelent.

  Tusk jóslásokba bocsátkozott a háború végével kapcsolatban

A cikk a Világgazdaság honlapján is elérhető.

Donald Tusk megosztotta Volodimir Zelenszkijjel folytatott beszélgetésének részleteit. A lengyel kormányfő szerint az ukrán elnök és Ukrajna is eltökélt abban, hogy az oroszok elleni háborúban még két-három évig kitartsanak – számolt be a Pravda a The Sunday Times interjújáról. Tusk szerint Ukrajnát aggasztja, milyen következményekkel jár majd a háború a lakosságra és az ország gazdaságára nézve, ha az még néhány évnél is tovább tart. „Nincs kétségem afelől, hogy Ukrajna fennmarad mint független állam. A legfontosabb kérdés most az, mennyi áldozattal jár ez. Zelenszkij elnök (csütörtökön) azt mondta nekem, hogy reméli, a háború nem fog tíz évig tartani, de Ukrajna kész még két-három évig harcolni” – mondta Tusk. Donald Tusk szerint az orosz gazdaság olyan súlyos nehézségekkel küzd, amelyeket az Egyesült Államok új szankciói tovább súlyosbítanak, helyreállásra pedig nincs kilátás. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Ukrajna győz, mivel a belső orosz instabilitás csak még agresszívabbá teszi Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Egy nagy előnyük van a Nyugattal, különösen Európával szemben: hajlandók harcolni… háborús időkben, ami döntő tényező.

Tusk felszólította az Egyesült Királyságot, hogy ne hagyja figyelmen kívül a NATO és Oroszország közötti konfliktus lehetőségét. Kiemelte, hogy a fenyegetés globális, különösen a technológiai dimenzióban. A kibertámadások már ma is komoly károkat okozhatnak a világ országainak gazdaságában és társadalmaiban. Először nyilatkozott orosz diplomata arról, hogy a jelenlegi frontvonalak mentén jöhet létre diplomáciai megoldás. Putyin különleges megbízottja, Kirill Dmitrijev szerint Zelenszkij nyilatkozata lehetővé teszi az orosz–ukrán háború befejezését. Az ukrán elnök korábban arról beszélt, hogy a jelenlegi frontvonalak mentén befagyasztani a háborút „jó kompromisszum”. Ugyanakkor Ukrajna és európai szövetségesei pénteken arra is figyelmeztettek, hogy „a határokat nem lehet erővel megváltoztatni”. Oroszország viszont további területi engedményeket követel Ukrajnától, mielőtt beleegyezne a tűzszünetbe.

Fotó: Shutterstock

Háború Ukrajnában

