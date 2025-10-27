Tusk jóslásokba bocsátkozott a háború végével kapcsolatban

Megosztás itt:

Donald Tusk megosztotta Volodimir Zelenszkijjel folytatott beszélgetésének részleteit. A lengyel kormányfő szerint az ukrán elnök és Ukrajna is eltökélt abban, hogy az oroszok elleni háborúban még két-három évig kitartsanak – számolt be a Pravda a The Sunday Times interjújáról. Tusk szerint Ukrajnát aggasztja, milyen következményekkel jár majd a háború a lakosságra és az ország gazdaságára nézve, ha az még néhány évnél is tovább tart. „Nincs kétségem afelől, hogy Ukrajna fennmarad mint független állam. A legfontosabb kérdés most az, mennyi áldozattal jár ez. Zelenszkij elnök (csütörtökön) azt mondta nekem, hogy reméli, a háború nem fog tíz évig tartani, de Ukrajna kész még két-három évig harcolni” – mondta Tusk. Donald Tusk szerint az orosz gazdaság olyan súlyos nehézségekkel küzd, amelyeket az Egyesült Államok új szankciói tovább súlyosbítanak, helyreállásra pedig nincs kilátás. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Ukrajna győz, mivel a belső orosz instabilitás csak még agresszívabbá teszi Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Egy nagy előnyük van a Nyugattal, különösen Európával szemben: hajlandók harcolni… háborús időkben, ami döntő tényező.

Tusk felszólította az Egyesült Királyságot, hogy ne hagyja figyelmen kívül a NATO és Oroszország közötti konfliktus lehetőségét. Kiemelte, hogy a fenyegetés globális, különösen a technológiai dimenzióban. A kibertámadások már ma is komoly károkat okozhatnak a világ országainak gazdaságában és társadalmaiban. Először nyilatkozott orosz diplomata arról, hogy a jelenlegi frontvonalak mentén jöhet létre diplomáciai megoldás. Putyin különleges megbízottja, Kirill Dmitrijev szerint Zelenszkij nyilatkozata lehetővé teszi az orosz–ukrán háború befejezését. Az ukrán elnök korábban arról beszélt, hogy a jelenlegi frontvonalak mentén befagyasztani a háborút „jó kompromisszum”. Ugyanakkor Ukrajna és európai szövetségesei pénteken arra is figyelmeztettek, hogy „a határokat nem lehet erővel megváltoztatni”. Oroszország viszont további területi engedményeket követel Ukrajnától, mielőtt beleegyezne a tűzszünetbe.

Fotó: Shutterstock