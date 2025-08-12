Tusk hoppon marad - Trump-Putyin csúcstalálkozó után Nawrocki ül asztalhoz Trumppal

Megosztás itt:

Hivatalos amerikai látogatásra kapott meghívást Karol Nawrocki, az új lengyel elnök szeptember 3-án érkezik a Fehér Házba. - írta meg a VILÁGGAZDASÁG. A találkozóra alig két héttel azután kerül sor, hogy az ukrajnai háború ügyét megvitatni ül le személyesen tárgyalni egymással augusztus 15-én Alaszkában Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök. A lengyel miniszterelnök Donald Tusknak, Ursula von der Leyen szövetségesének erre nem futotta.

Mi lesz a Trump-Putyin találkozó eredménye, egyelőre nem tudni, mindenesetre a tárgyalás bejelentése egyfelől reményt kelt, hogy véget érhet az Európa gazdaságát és politikáját bénító háború, másfelől félelmet, hogy Ukrajna a háború 2022. februári kitörése óta hangoztatott kijevi és nyugati fogadkozások ellenére területeket veszít.

Még kevésbé tudni, hogy miután Trump és Putyin felállnak az asztaltól, ki kivel fog majd tárgyalni személyesen vagy másképp és pontosan miről. Az bizonyos: a telefonvonalak a világ vezetői között izzanak, különösen Európában, az elmúlt egy hétben, az amerikai-orosz csúcs részleteinek augusztus 8-ai, pénteki bejelentése előtt és óta, és egy darabig ez még így lesz.

Az is bizonyos: Karol Nawrocki, aki a baloldali lengyel kormány megrökönyödésére megnyerte a tavaszzáró lengyel elnökválasztást, Washingtonba megy, és szeptember 3-án alkalma lesz személyesen megvitatni országa és Európa jövőjét az amerikai elnökkel – a talán sorsdöntő alaszkai csúcsot követően. Ezekben a hetekben egyelőre Donald Trumpnak nincsen más tervezett hazai vagy külföldi csúcsszintű találkozója, azon kívül hogy két hét múlva a dél-koreai elnököt fogadja.

Karol Nawrocki washingtoni meghívásának többszörös üzenete van

A Trump-Nawrocki találkozó, az amerikai meghívás bejelentésére augusztus 6-án, Nawrocki elnöki beiktatásának napján került sor. Ez ugyanazon a napon történt, hogy Steven Charles Witkoff közel-keleti és oroszországi különmegbízott Moszkvába látogatott, amit a Trump-Putyin csúcs bejelentése követett. Természetesen ilyen időbeli egybeesések néha történnek, ennek a meghívásnak azonban bizonyosan többszörös üzenete van.

Karol Nawrocki és Donald Trump találkozója: az időzítés

Amikor sor került a meghívásra, Washingtonban már biztosan tudták, hogy a nagy jelentőségűnek beharangozott Witkoff-látogatás során "valami történhet". Az európai vezetők helyet akarnak az orosz-ukrán háborúról és békéről szóló tárgyalások asztalánál

Másrészt soha nem volt titok, hogy a Trump elnök sürgette, de vontatottan indult békeegyeztetések egyik politikailag legfűtöttebb kérdése: ki foglalhat helyet a tárgyalóasztaloknál, illetve ki fejtheti ki a véleményét. Az Európai Unió vezetői politikai jövőjüket tették Ukrajna ügyére, a kontinens Oroszország ellen fegyverkezik, és még a 2028-tól érvényes európai uniós hétéves költségvetés beterjesztésében is többször szerepel a kelet-európai ország neve, mint a versenyképesség szó.

Trump maga régen hangoztatja, hogy személyesen rá magára van szükség Putyin meggyőzéséhez a háború befejezésére, és a találkozó most meg is történik – a jelenlegi állás szerint kétoldalúan, ami elkeseredett reakciókat váltott ki az európai vezetőkből. Egy virtuális, nem személyes megbeszélésre sor is kerül Trump és több európai vezető – köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – között szerdán.

Trump nem a lengyel miniszterelnökkel tárgyal személyesen a sorsdöntő hetekben

Az Ukrajna védelmére felesküdt európai "tettre készek koalíciója" tagja a Donald Tusk miniszterelnök dirigálta Lengyelország is. (A "kihagyottak koalíciója" – fogalmazott az alaszkai tárgyalások bejelentése és az európai reakciók után a Magyar Nemzet.)

Tusk – aki a Trumppal szemben magát a múltban nem épp baráti nyilatkozatokra ragadtató, Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök mögött álló politikai tábor tagja –, úgy nyilatkozott az AP jelentése szerint, hogy "nyilvánvalónak kell lennie Lengyelország és európai partnereink, és remélem a NATO egésze számára is, hogy állami határok nem változtathatóak meg erőszakkal. Bármely területcseréről vagy békefeltételről "Ukrajna részvételével kell megegyezni" - tette hozzá.

Nos, az ovális irodába nem ő kapott meghívást, hanem a lengyel politikai jobboldalhoz sorolt Nawrocki. Aki nyilvánvalóan ugyanúgy izgatottan figyeli majd a pénteki amerikai-orosz csúcsot, mint mindenki más, de akármi lesz a kimenetele, a továbbiakról minden bizonnyal könnyebben szót ért majd Trumppal, mint az egyébként is politikai problémák sora szorongatta lengyel miniszterelnök. Különös egybeesés az is, hogy egy lengyel portálon keresztül szivárgott ki a múlt héten – amit nem erősítettek meg azóta sem –, hogy az amerikaiak békejavaslata tartalmazza többek közt az oroszok által megszállt ukrajnai területek de facto elismerését a státusz kérdésének 49 vagy 99 évre történő elhalasztásával.

