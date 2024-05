Turistákat öltek Afganisztánban

Az áldozatok állampolgárságát a spanyol külügyminisztérium is megerősítette. A tárca szóvivője péntek este közölte, hogy az áldozatok között spanyol állampolgárok is vannak. Hozzátette, hogy a pontos számukat még nem erősítették meg.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Gyulán kampányolt Lázár János Fogunk még hozni gyárakat Gyulára - mondta az építési és közlekedési miniszter a Békés vármegyei fürdővárosban rendezett utcafórumon pénteken kora este. Vezércikk - A gyűlölet nem pálya + videó Ha szükséges, akkor jogi úton kell véget vetni a politikai gyűlöletnek, hiszen Robert Fico lelövése óta nem csak a magyar, de több nyugat-európai kormányfő is sorra kapja az életveszélyes fenyegetéseket. A témában a Vezércikk vendégei is véleményt mondtak.