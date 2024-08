Turisták megölésére buzdítanak Spanyolországban + videó

Megosztás itt:

Néhány szélsőséges csoportnak annyira elege van már a turisták miatti túlzsúfoltságból, hogy agresszív üzeneteket hagynak a mallorcai épületek falain.

A HírTV-t Tóth Brigitta tudósította, La Riojából.

Ezen a héten vasárnap ismét utcára vonulnak a helyiek a Baleár-szigetekhez tartozó Mallorcán, hogy tüntessenek a tömegturizmus ellen. Egy civil szervezet hívta össze a demonstrációt, ami részükről idén már a negyedik lesz, legutóbb július végén több mint tízezer embert mozgósítottak. Múlt szombaton az egyik környezetvédelmi csoport is tüntetett, ők a másik szigeteken, Menorcán zártak el egy strandot a nyaralók elől.

A helyiek úgy érzik, hogy a kormány nem foglalkozik azzal, amit kérnek, vagyis hogy korlátozzák a nyaralók számát, mert a már egész évre kiterjedő zsúfoltság nemcsak az ott élők életét teszi tönkre, hanem az élővilágra is rossz hatással van. A jelenlegi turisztikai modell, ami ellen más spanyol városokban is tüntettek, odáig vezetett, hogy a spanyolok nem tudnak tisztességes lakhatáshoz jutni, egyrészt mert az árak az egekbe szöktek, másrészt nincs hosszú távra elérhető ingatlan, mivel mindenki turisztikai célra használja a lakását. Vannak olyan városok, ilyen Palma de Mallorca is, aminek belvárosából mostanra gyakorlatilag teljesen kiszorultak a helyiek.

Változás híján a turistaellenesség csak eszkalálódik Mallorcán. Az egyik városban, Manacorban már olyan graffitiket lehet látni, amiken az áll angolul, hogy “ölj meg egy turistát”. A regionális kormány elítélte a vandalizmust és arra szólította fel a manacori önkormányzatot, hogy tegye ugyanezt és haladéktalanul takarítsa le a falakról a feliratokat. És bár a régió vezetője arra biztatja a turistákat, hogy nyugodtan utazzanak, nincs mitől félniük, mert ezek a feliratok nem képviselik a mallorcaiak többségének érzéseit, az utazási irodák azt mondják, hogy a turistaellenes hangulat miatt már érezhető némi visszaesés, a mostani graffitik miatt is voltak olyanok, akik inkább lefújták a nyaralásukat.

Spanyolországba idén soha nem látott mennyiségű turistát várnak. Már az év első hat hónapjában 42,5 millióan jöttek, ami 13 százalékkal több a tavalyi adatoknál.