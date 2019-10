Tüntetőkre lőttek Bagdadban a biztonsági erők

Szocialista botrány Kispesten - Karácsony Gergely jelöltjei egy drogpartin a lopásaikról vallanak a Hir Tv birtokába került felvételen. Közpénzek megcsapolásáról, visszaosztásáról és az abból vásárolt külföldi luxusvillákról beszélgetnek fehér por adagolása közben a kispesti szocialisták a Hír Tv Informátor című műsorához került felvételeken. A többórányi rögzített beszélgetéseken Gajda Péter MSZP-s polgármester emberei arról mesélnek, hogyan gazdagodtak meg közpénzek lenyúlásával. A felvételeken több MSZP-s mellett Lakner Csaba szocialista képviselő is hallható, aki azt vallja: ha valaki az önkormányzati politikában nem keres évi száz millió forintot, az hülye. Kisváltósúlyú bokszolóhoz hasonlította Karácsony Gergelyt a főpolgármester. Tarlós István szerint az ellenzék jelöltje Gyurcsány Ferenchez és Demszky Gáborhoz akar hasonlítani. Karácsony Gergely csak eljátssza a szabadságharcost, de valójában csak a politikai túlélés a célja - mondta Puzsér Róbert az ATV-ben. A független főpolgármester-jelölt közölte: a baloldali előválasztáson egyetlen valóban kellemetlen kérdést sem kapott a zuglói polgármester a kerületi botrányaival és alkalmatlanságával kapcsolatban. Ahogy az új közgyűlés feláll, abban a pillanatban frakciókra fognak bomlani - mondta Péterffy Attila, az ellenzék pécsi polgármesterjelöltje egy közelmúltban megtartott nyilvános pécsi fórumon. Egy, a későbbiekben az ország más hátrányos helyzetű térségeiben is alkalmazható mintaprogram keretében indul meg a lakóhelyhez közeli egészségügyi ellátás fejlesztése a Baranya megyei Ormánságban - jelentette be az egészségügyért felelős államtitkár. A nemzeti kishitűségre nem lehet jövőt építeni, a történelemoktatás felelőssége, hogy megismertesse a fiatalokkal az ország hőseit, bálványait – hangsúlyozta Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára. A 2019/2020-as képzési évben 290 helyszínen több mint 4600 hátrányos helyzetű ember képzését kezdi el egy európai uniós program segítségével a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság. A magyar gazdaság kicsi, de rendkívül nyitott, ezért a nemzetközi nagyvállalatok nagy szerepet játszanak teljesítményének alakításában, ugyanakkor a lelkét mégis a magyar cégek adják - mondta Szijjártó Péter miniszter a Kovács Kft. gyáravatóján. A Költségvetési Tanács munkáját segítő elemzők többsége idén 4,5 százalék körüli növekedést vár, jövőre a prognózisok alapján lassul a gazdasági bővülés üteme. Már folynak a tárgyalások a MÁV-Start Zrt. és a kormány között 115 új mozdony vásárlásának lehetséges finanszírozási konstrukciójáról - írja a Világgazdaság. Magyarországon 2010 óta mintegy 1250 kilométer kerékpáros útvonal jött létre, így már 9100 kilométeren közlekedhetnek biztonságosan a biciklisek - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára. Együttműködési megállapodást írt alá az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és a MÁV Zrt. - ennek célja, hogy a két állami vállalat az innováció és kutatás-fejlesztés, a szakképzés, valamint a villamosenergia-szolgáltatások területén dolgozzon együtt. Az állami vállalatok járuljanak hozzá a gazdasági növekedéshez, a versenyképességhez, Magyarország regionális és nemzetközi gazdasági szerepének erősítéséhez - mondta Bártfai-Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter. Mintegy 6 milliárd forintos beruházással, két program révén 200 hektárral bővül a jelenleg 135 hektáros ipari park Nagykanizsán. A Debreceni Regionális és Innovációs Tudományos Technológiai Parkban átadták a német Bürkle cég gépgyártó üzemét. Magyarországon a baromfiipar jelentősége kiemelkedő, ezért meg kell őrizni az ágazat versenyképességét - jelentette ki Nagy István agrárminiszter az Európai Baromfi Vágóhidak és Kereskedők Szövetségének éves közgyűlésén. Áder János államfő és Tarlós István főpolgármester mond beszédet vasárnap, az aradi vértanúk emléknapján a központi megemlékezésen. Konzervatív fordulatra van szükség az Európai Néppártban, mert a közeledés a baloldalhoz egyre rosszabb eredményhez vezet az európai parlamenti választásokon - hangsúlyozta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter Münchenben. Másfél éve áttért az iszlám hitre az a rendőrségi alkalmazott, aki négy munkatársát gyilkolta meg Párizsban a rendőr-főkapitányságon - a hatóságok közlése szerint az elkövetővel együtt öt halottja van a késes ámokfutásnak. Tizenöt év börtönre ítélték Ausztriában azt a szíriai menedékkérőt, aki januárban Bécsújhelyen megfojtotta volt barátnőjét - az ítélet nem jogerős. Az Olaszországban tartózkodó illegális bevándorlók kitoloncolásának felgyorsítását szolgálja Luigi Di Maio olasz külügyminiszter, a kormánypárt Öt Csillag Mozgalom vezetőjének nevével jegyzett új migrációs rendelet. További támogatást ígért Törökországnak menekültügyben Horst Seehofer német belügyminiszter az Ankara melletti Gölbasiban folytatott tárgyaláson. Az Európai Unió láthatóan „egészségesebb” együttműködést akar kialakítani Törökországgal a migráció ügyében - vélekedett Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter. Kormányzati dokumentumok szerint Boris Johnson brit miniszterelnök kezdeményezné az uniónál a brit EU-tagság október 31-én esedékes megszűnésének elhalasztását, ha a törvényben előírt határidőig nem születik új megállapodás a Brexit feltételrendszeréről. Négy nagyvárosban akadályoztak meg terrortámadást 2019-ben az orosz szakszolgálatok a Központi Szövetségi Körzetben - jelentette ki Nyikolaj Patrusev, az orosz biztonsági tanács titkára. Tüzet nyitottak az iraki biztonsági erők a fővárosban összegyűlt tüntetőkre - a halálos áldozatok száma kedd óta negyven fölé emelkedett. Montenegró NATO-tagként az egész balkáni térség stabilitásának kulcsszereplője, emellett pedig osztja az Egyesült Államok külpolitikai elképzeléseit - hangsúlyozta Mike Pompeo amerikai külügyminiszter Podgoricában. Washington provokációnak tartja Észak-Korea legújabb rakétakísérletét. Az amerikai elnök leszögezte: ennek ellenére is folytatódnak a tárgyalások Phenjannal az atomfegyver-program korlátozásáról. Carrie Lam hongkongi kormányzó bejelentette, hogy szombattól az illegális és engedély nélküli tüntetéseken mindenkinek tilos lesz olyan maszkot viselnie, amely eltakarja az arcot. Lángra kapott és leégett a felvidéki Rimaszombathoz közeli Osgyán reneszánsz kastélyának tetőszerkezete - adta hírül a ma7.sk felvidéki magyar hírportál. Szükségállapotot hirdettek Ecuadorban az üzemanyag-támogatások eltörlése miatt kirobbant tüntetések nyomán. Kényszerleszállást hajtott végre egy ukrán teherszállító repülőgép Lemberg megyében - öten meghaltak, hárman megsérültek. Legkevesebb tízen meghaltak, négyen eltűntek a Dél-Koreában pusztító tájfun miatt. Több mint 1500 embert kellett kitelepíteni lakóhelyéről a szél és az áradások miatt. Egy 67 és egy 64 éves budapesti férfit gyanúsít a rendőrség a 2017-es várpalotai hintabaleset ügyében - közölte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság. Személyautó és egy kamion ütközött Tiszaug térségében, a 44-es főúton – a balesetben ketten meghaltak. Két embert gázolt el egy elgurult kisteherautó a Nógrád megyei Kisbágyonban - közölte a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Demonstráció miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több pontján is - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A súlylökő Márton Anita 18,86 méterrel ötödik helyen végzett a dohai atlétikai világbajnokságon. Április 7-én pótolják a Ferencváros - Debrecen bajnoki labdarúgó-mérkőzést, amelyet augusztus 4-ről halasztottak el.