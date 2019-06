Tüntetők hatoltak be Irakban a bahreini követség udvarába

Magyarország érdekelt abban, hogy az európai uniós intézményeknek mielőbb legyen vezetőjük, de a jelöltek alkalmassága fontosabb, mint a sietség - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely közölte: a jövő évi költségvetés vitája bizonyította az ellenzék komolytalanságát és alkalmatlanságát. Volt olyan ellenzéki vezérszónok, aki szinte szóról szóra a 2017-es költségvetési beszédét mondta el a parlamenti vitában – emlékeztetett a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Tovább könnyítette a kormány a babaváró támogatás igénylését. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint már azok is igényelhetik, akiknek korábban késedelmes hiteltartozásuk volt, de azt a kérelem benyújtása előtti egy éven belül már rendezték. A jövő évi költségvetés tervezetében tovább nő a kultúrára fordított összeg, amely európai összehasonlításban is kiemelkedő - mondta Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár. Ma is szükség van Széll Kálmánhoz hasonló, méltóságot sugárzó vezetőkre, akik rendszerető közszolgaként teszik a dolgukat - mondta Tarlós István főpolgármester, a dualizmus korának pénzügyminiszterét, kormányfőjét ábrázoló szobor átadóján. Kálmán Olga közölte: az ellenzéki előválasztás eredményhirdetésén azért nem vett részt, mert nem kapott meghívást az eseményre. Cserben hagyta a választóit Kálmán Olga - erről a Fidesz önkormányzati választási kampány kampányfőnöke beszélt a Bayer Show-ban. Kósa Lajos szerint Kálmán Olga nem jó alkat politikusnak, mert nem képes szembe nézni a vereséggel. Kálmán Olga magyarázata arra, hogy miért nem ment el az eredményváróra már- már hihetetlen – mondta Kósa Lajos. Azok a családok sem esnek el a babaváró támogatás lehetőségétől, akik júliusra várják a gyermeket. Nem a szerződéskötést, hanem az igény benyújtását követően született gyermekek után lehet igénybe venni a támogatás - mondta Novák Katalin államtitkár. A rendszerváltás óta nem volt olyan alacsony - 3,4 százalékos - a munkanélküliségi ráta, mint most - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatait értékelve. A szabadság eszméjét méltatta Szijjártó Péter magyar és Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter, valamint Burgenland tartományfőnöke Sopron határában, ahol a vasfüggöny szimbolikus átvágásának 30. évfordulójára emlékeztek. Káros és kockázatos biztonsági szempontból, hogy az Európai Unió lassítja a nyugat-balkáni bővítési folyamatot, a térség integrációja ugyanis kritikus fontosságú - mondta Szijjártó Péter Brüsszelben. A visegrádi országok nem a problémát, hanem a megoldást jelentik Európa számára - jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke a visegrádi négyek parlamenti elnökeinek találkozóján, a szlovákiai Poprádon. Magyarország komolyan veszi vállalásait a védelmi költségvetés növelését illetően, a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy teljesítse a NATO-célkitűzéseket ezen a téren - mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter Brüsszelben. Nem sérti a magyar reklámadó az állami támogatásról szóló közösségi szabályokat - mondta ki az Európai Bíróság, megsemmisítve az Európai Bizottság ezzel kapcsolatos korábbi határozatát. Nem zárta ki az illegális migrációt megállító határzár létesítését Olaszország és Szlovénia között Massimiliano Fedriga az északkelet-olaszországi Friuli Venezia Giulia tartomány elnöke. Két ember megsebesült a franciaországi Brest városának egyik mecsete előtt történt lövöldözésben – a tettesek elmenekültek a helyszínről. A japán külügyminiszter szerint kérdésessé válhat a Nagy-Britanniában tevékenykedő japán vállalatok további jelenléte a brit gazdaságban, ha a brit EU-tagság rendezetlen módon, megállapodás nélkül szűnik meg. Boris Johnson volt brit külügyminiszter szerint rendkívül csekély az esélye annak, hogy Nagy-Britannia rendezetlen módon lép ki az Európai Unióból. A 2015-ben megkötött többhatalmi atomalkuban vállalt kötelezettségei betartására figyelmeztette Iránt Emmanuel Macron francia elnök Tokióban, hozzátéve, hogy Párizs mindent megtesz a Washington és Teherán közti katonai feszültség enyhítése érdekében. 2018-ban meghaladta a 24 ezret, és ezzel a második világháború óta a legmagasabbra emelkedett a szélsőjobboldaliak száma Németországban a szövetségi alkotmányvédelmi hivatal éves jelentése szerint. Öngyilkos merénylő robbantotta fel magát Tunisz belvárosában - a merényletekben egy rendőrtiszt meghalt, többen megsebesültek. Oroszország ellen a legtöbb kibertámadást az Egyesült Államokból indítják - jelentette ki Nyikolaj Murasov, az orosz Komputeres Incidensek Nemzeti Komputerközpont igazgatóhelyettese. A kirgiz parlament megfosztotta mentelmi jogától az ország volt államfőjét, Amazbek Atambajevet, akit korrupcióval vádolnak. Több tucatnyi migránst vettek őrizetbe a mexikói hatóságok az ország déli részén. Az amerikai kongresszus mindkét háza megszavazta csütörtökön a migránsválság enyhítését célzó a szenátusi segélycsomagot. Tízfős nemzetközi fegyvercsempészbanda őrizetbe vételéről számolt az észak-szibériai Novij Urengoj városból az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. Beomlott egy bánya a Kongói Demokratikus Köztársaság délkeleti részén – mintegy negyvenen életüket vesztették. Erdőtüzek pusztítanak a katalóniai Tarragona tartományban, eddig mintegy négyezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. Csehország kiadja Magyarországnak Dér Csaba csantavéri születésű bérgyilkost - közölte a cseh igazságügyi minisztérium szóvivője. Feladta magát a rendőrségen az a férfi, aki a gyanú szerint kirabolt egy benzinkutat Győrben. Vádat emelt a Tolna Megyei Főügyészség az ellen a férfi ellen, aki bántalmazta, majd megölte hat és fél éves unokatestvérét márciusban Szekszárdon. A Kelenföld-Százhalombatta vasúti vonalszakasz felújítása miatt szombaton lezárják a forgalom elől a Nagytétényi utat a budatétényi sorompó környékén. Kopasz Bálint arany-, Bodonyi Dóra ezüstérmet szerzett kajak egyes 5000 méteren a minszki Európa Játékokon. A Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső kenupáros és a női kajaknégyes - Kárász Anna, Kozák Danuta, Csipes Tamara és Medveczky Erika - is aranyérmet szerzett a minszki Európa Játékokon. A kajakos Kozák Danuta és Birkás Balázs révén két ezüstérmet szereztek a magyar versenyzők a 200 méteres döntőkben a minszki Európa Játékokon. Női kosárlabda Európa-bajnokság: Magyarország - Szlovénia 88:84 Női vízilabda Diapolo Kupa: Magyar Universiade-válogatott - Hollandia 9:9; Olaszország - Magyarország 8:7 Magyarország rendezi meg az átszervezés alatt álló női tenisz Fed Kupa döntőjét 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben - jelentették be a londoni Queen's Tennis Clubban. A Magyar Labdarúgó Szövetségben elkészítették az OTP Bank Liga 2019/20-as idényének sorsolását: az első fordulóban a címvédő Ferencváros a Debrecent fogadja. Június 29-én, szombaton megtartják a 37. Lidl Balaton-átúszást.