Tüntetők gyújtogattak Párizs utcáin

Autókat és szemetesládákat gyújtottak fel a tüntetők Párizsban, a rendőrség könnygázt vetett be. A sárgamellényesek akcióit némileg csillapította a koronavírus-járvány, a francia kormány ellen tüntetve azonban most több ezer demonstráló gyűlt össze a főváros terein. Pedig a fertőzöttek száma mellett a kórházban kezelt betegek száma is folyamatosan nő az országban.