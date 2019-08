Tüntetők fogadták Trumpot a hétvégi tömegmészárlások helyszínén

A first ladyvel együtt érkezett a hétvégi lövöldözések egyik helyszínére Donald Trump. Az ohioi Daytonban azonban tüntetők fogadták az amerikai elnököt.

Tetteket akarunk – skandálták a demonstrálók, akik szerint az Egyesült Államok első embere migráns-ellenes politikájával és rasszizmustól fűtött retorikájával feszültséget szít az országban. A tiltakozók a többi között a támadó fegyverek betiltását követelték.

Az amerikai elnök felkereste a szombati tömeggyilkosság helyszínét is. A texasi El Pasóban is tüntetők százai fogdták Trumpot. A vezető leszögezte: retorikájának semmi köze nincs a mészárlásokhoz, azok pedig, akik fajgyűlölet szításával vádolják, mindössze politikai hasznot akarnak húzni.

Mint tudják, most jövünk Ohióból. A szeretet és a tiszteletet, amit ott éreztünk, az Elnöki Hivatal iránt, bárcsak ott lehettek volna Önök is, hogy lássák. Hihetetlen munkát végeztek. Mindkét helyen. A lelkesedés, a szeretet és a tisztelet azt mondja nekem, hogy nézzük, tehetünk-e itt valamit. És a Republikánusok is tenni akarnak, épp úgy, mint a Demokraták - szögezte le Donald Trump, aki hozzátette, az elmúlt napokban megbeszéléseket folytatott különböző törvényhozókkal, akik véleménye szerint hamarosan új fegyverellenőrzési törvényjavaslatot nyújthatnak be.

Közben a demokrata párti elnökjelölt-aspiránsok nyíltan Trumpot hibáztatják a tömeggyilkosságokért. Beto O’Rourke, texasi politikus „fehér fajgyűlölőnek” minősítette az államfőt.

„Az elnök megpróbálja megfélemlíteni ezt a közösséget, azt akarja, hogy féljünk egymástól, féljünk a különbözőségeinktől, a határtól, a bevándorlóktól. Nem fogjuk ezt hagyni.” – mondta a texasi képviselő.

Szombaton és vasárnap tizenhárom órán belül két helyszínen, a texasi El Paso egyik áruházában, majd az Ohio államban található Daytonban történt tömegmészárlás az Egyesült Államokban. Az el paso-i lövöldöző vélhetően rasszista indíttatásból, a bevándorlók elleni bosszúból követte el tettét. A támadásoknak összesen 31 áldozata volt.

HírTV