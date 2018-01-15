2018. január 15.,
hétfő, Lóránt, Loránd napja

Tüntetnek a román kormányfő magyarellenes kijelentése miatt

Hír TV

2018. január 15., hétfő 11:47, frissítve: hétfő 13:35

Civilek tüntetnek kedden este hattól a budapesti román nagykövetség előtt a román miniszterelnök székely autonómiáról tett kijelentése ellen. Mihai Tudose egy telefonos interjúban azt mondta, ha egyes intézmények kihelyezik a székely zászlót, akkor azok is lógni fognak, akik kitették azt. A tiltakozás egyik szervezője szerint 2018-ban egy olyan ember nem lehet egy európai uniós ország miniszterelnöke, aki sok millió ember felakasztásáról fantáziál.

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