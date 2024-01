Az ukrán mezőgazdasági termékek vámmentességéről dönt Brüsszel + videó

Megosztás itt:

Az európai gazdák tüntetéssorozata az anyagi megszorítások és a vámmentes ukrán termékek miatt van

- mondta a Napi Aktuálisban az agrárminiszter.

Nagy István emlékeztetett: Tavaly rekordösszegű támogatást kaptak a magyar gazdák a kormánytól, miközben más országokban sok pénzt elvesznek tőlük.

Amikor mi átengedjük magunkon, ellenőrzött körülmények között, hogy nem lehet lerakni a gabonát, akkor rögtön az egész eu belső piaca megbénult. És amiért most mindenki feléledt az az, hogy Brüsszel most kíván dönteni, meghosszabbítja e azt a megállapodást, amely továbbra is lehetővé teszi, hogy korlátlan mennyiségben, vámtételek nélkül beáramoljon Európába az ukrán mezőgazdasági termék. No ennek szeretnénk véget vetni, erről szól most a nyugat-európai tüntetések zöme.

- fogalmazott Nagy István, agrárminiszter.

A Budagabona ügyvezetője a Napindító műsorunkban arról beszélt, hogy Brüsszel most ébredt fel, és hajlandó tárgyalni a gazdákkal. A gazdák szerint ugyanis a legutolsó kerekasztal beszélgetésen az hangzott el, hogy az unió zöldítési programja miatt is tüntetnek.

Baloldalt ült egy francia termelő, jobboldalt a Brüsszeli Bizottságnak, egy szakértője. És amikor a kettő egymásra nézett, akkor azt mondták, hogy tényleg le kell ülnünk a termelőkkel beszélgetni. Na szóval itt kezdődött a probléma, és gyakorlatilag ami minden országban megfogalmazódott az összes érdekképviseletnél, hogy praktikusan olyan döntések születtek meg az elmúlt években ami növelte a kötöttségeket, és érdemben nem kérdezték meg a termelőket

- mondta Bidló Gábor, a Budagabona Kft. ügyvezetője

A politikai vezetők és a termelők között még óriási a szakadék, de a két fél már közeledik egymáshoz - tette hozzá Bidló Gábor.