Tunéziát és Marokkót is feltette az EU a biztonságos származási országok listájára + videó

Az Európai Bizottság szerdán bemutatta a menedékjog szempontjából „biztonságos” származási országok első listáját, amely felsorolja azokat az államokat, amelyekből a menedékkérőket három hónapos határidőn belüli, gyorsított eljárás alá vonják. E listán szereplő 7 ország: Banglades, Kolumbia, Egyiptom, India, Koszovó, Marokkó és Tunézia. Ezek mellett a Bizottság az EU-tagjelölt országokat, például Törökországot és Grúziát is biztonságosnak tartja. A háború sújtotta országok, mint Ukrajna, az uniós szankciók hatálya alatt álló országok, illetve azok, amelyekben a menedékjogot elfogadók aránya meghaladja a 20%-ot, nem számítanak ide.

Hogy mit jelent ez pontosan? A tagállamoknak gyorsított elbírálás útján kell kezelniük azon személyek kérelmeit, akik „valószínűleg nem szorulnak nemzetközi védelemre”, majd „gyorsan vissza kell küldeniük ezeket a személyeket a származási országukba” – áll a javaslatban. A „biztonságos” származási ország azonban nem mindenki számára biztonságos: a kijelölt országokból származó, kisebbségekhez tartozó vagy diszkriminációval szembesülő állampolgárok továbbra is olyan bizonyítékkal szolgálhatnak, amely védelemre jogosít fel. Ezért "a tagállamoknak továbbra is minden egyes kérelmet egyedileg kell elbírálniuk, az eljárási garanciákat biztosítva".

A listát az EU menekültügyi eljárásrendeletének módosításaként, a tavaly jóváhagyott migrációs paktum részeként mutatták be, és várhatóan 2026-ban lép hatályba. Az egész Unióban érvényes lesz, bár a tagállamok bővíthetik a saját nemzeti listáikat. Az európai listát most a Parlamentnek és a tagállamoknak jóvá kell hagyniuk, de nem helyettesíti a nemzeti listákat. Az Euractiv értesülései szerint a Tanácsban a megbeszélések április 24-én kezdődnek a menekültügyi munkacsoportban.

((A biztonságos származási ország fogalma mellett meg kell majd ismerkednünk a biztonságos harmadik ország fogalmával, amely az EU-n kívüli országokat hivatott kijelölni, ahová az EU-ból elutasított menedékkérők kitoloncolhatók. Magnus Brunner belügyi és migrációs biztos még februárban bejelentette, hogy a Bizottság felgyorsítja tehát nemcsak a biztonságos származási országok listájának felülvizsgálatát, amelyet tegnap mutattak be, hanem a biztonságos harmadik ország koncepciójának ötletét is. Ilyen biztonságos 3. ország például Albánia is Olaszország vonatkozásában, amellyel az uniós tagországból kiutasított menedékkérők fogadására felállított migrációs pontok felállításában állapodtak meg. A terv szerint az elutasított menedékkérőket olyan EU-n kívüli országokba is lehetne küldeni, amelyekhez korábban nem fűzték őket kapcsolatok. A kritikusok azonban arra figyelmeztetnek, hogy ez gyengítheti az egyéni biztosítékokat, és tovább korlátozhatja a védelemhez való hozzáférést az EU-ban.