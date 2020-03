Tünetmentes és jól érzi magát a Diamond Princess hajó magyar zongoristája

Suha Tamás zongoristaként dolgozott a Jokohama kikötőjénél karantén alá vont Diamond Princess luxushajón. Onnan 3 hét után egy közeli kollégiumba szállították.

A zenész elmondta: kórházba csak azok kerültek, akiknek az esetében kimutatták a fertőzést. Suha Tamás testvérével együtt teljesen egészséges.

"Én abszolút tünetmentes vagyok és nem is kaptam el. mert mindenkiről csináltak tesztet is, tehát nemcsak az van, hogy most van tünet vagy nincs tünet, hanem csináltak tesztet is. Engem például kétszer is leteszteltek, meg a testvéremet is kétszer letesztelték, meg a hegedűsömet is kétszer letesztelték, és minden teszt megvan és negatívok vagyunk."