2025. 11. 06. Csütörtök Lénárd napja
Külföld

Túltolták az ukrán toborzók: Angelina Jolie segélyt szállító sofőrjét is bezupálták

2025. november 06., csütörtök 07:36 | Világgazdaság
Angelina Jolie Herszon Háború Ukrajnában UNICEF-nagykövet

Angelina Jolie színésznő ukrajnai kíséretének egyik tagját váratlanul besorozták az ukrán hadseregbe sajtóhírek szerint. Az ukrán hadsereg közölte, hogy vizsgálják az eset körülményeit, ám a közleményt később törölték, és hangsúlyozták, hogy a sajtóban megjelent információk torzítottak. Jolie a frontvonal közelében fekvő Herszonba látogatott el UNICEF-nagykövetként, másodszor az orosz invázió kezdete óta.

Angelina Jolie kedden, UNICEF-nagykövetként tett látogatást a frontvonal közelében fekvő Herszon városában, Ukrajna orosz agresszió elleni védelmének egyik kulcsfontosságú helyszínén. Egy magas rangú ukrán tisztviselő szerint a hollywoodi színész kíséretének egyik tagjával incidens történt egy katonai toborzópontnál, de az ukrán hatóságok még vizsgálják, hogy pontosan mi. Hozzátette, hogy Jolie nem tájékoztatta az ukrán kormányt látogatási szándékáról, és gyalog lépett be az országba – írja a Politico.

Ettől függetlenül az ukrán szárazföldi haderő egy négypontos közleményt adott ki, amelyben részletesen ismertette az esetet, és azt állította, hogy a besorozott személy Jolie sofőrje volt. A közleményt azonban később törölték, és a Politiconak azt mondták, sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudják az esemény részleteit. „A médiában terjedő információk torzítottak, a vizsgálat jelenleg is folyamatban van, és minden körülményt tisztázunk” – közölte a hadsereg. A mikolajivi területi katonai toborzóiroda megerősítette a Politico-nak az incidenst, és hozzátette: Jolie sofőrje tartalékos katona, akinek katonai továbbképzésre kellett bevonulnia. Egyelőre nem világos, hogy azonnal be is vitték-e a kiképzésre, vagy későbbi időpontban kell jelentkeznie.

Angelina Jolie szóvivője nem kívánt hivatalosan nyilatkozni az ügyről. A helyi Nikvesti hírportál videót is közzétett Jolie-ról a Mikolajiv régióban, miközben az incidensről szóló találgatások szerdán elárasztották a közösségi médiát. Ez volt Angelina Jolie második látogatása Ukrajnában azóta, hogy Oroszország 2022-ben megindította teljes körű invázióját. Korábban Lviv városába látogatott el.

Fotó: képernyőfotó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

