Tulsi Gabbard: Az amerikai katonai-ipari komplexum új hidegháborút akar

Megosztás itt:

Hawaii állam volt kongresszusi képviselője szerint a NATO meg tudná akadályozni a háborút azzal, hogy biztonsági garanciákat adna Moszkvának. Ehelyett inkább orosz inváziót és ezzel egy újabb hidegháborút akarnak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Mint fogalmazott: A katonai-ipari komplexum hatalmas hasznot húz ebből. Ők tartják a kezükben a Biden-kormányt. A két pártban háborús uszítók vannak, ők korbácsolják fel az indulatokat.

A volt képviselőnő - aki Irakban katonaként is szolgált - azt is hozzátette, hogy Ukrajna nagyon távol áll attól, hogy demokráciának lehessen hívni és nem is lesz a NATO tagja.

hirdetés

hirdetés