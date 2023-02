Tulajdonjogi aggályokkal indokolja Mátyás király szülőháza felújításának elutasítását a kolozsvári művészeti egyetem

Megosztás itt:

Az egy hónapja rektorrá kinevezett Eugen Savinescu a hírportálnak küldött válaszában azt írta: elődje, Radu-Marcel Moraru és az igazgatótanács az egyetem szenátusa elé terjesztette a műemléképület felújítására tette minisztériumi ajánlatot, de további pontosításokra volt szükség.

A szenátus felvilágosítást kért, "mivel a sajtóban megjelent, de a Cseke miniszter úr által néhány kollégánkkal közvetlenül is közölt információk szerint a minisztériumnak az volt a szándéka, hogy az épületet részben vagy egészben kivonja a Művészeti Egyetem tulajdonából, és Mátyás szülőházának oktatási célú használatát megváltoztassa" - idézte a rektor válaszát a Maszol.

Savinescu szerint "az említett kilátások" negatívan és súlyosan befolyásolták volna az egyetem oktatási tevékenységét, sőt, "a helyi művészeti és oktatási élet dinamikáját is". Hozzátette: ezután elődje nem terjesztett újabb felvilágosítást a szenátus elé, és "nem hívta fel az akadémiai közösség figyelmét a finanszírozás esetleges megtagadásának tervezetére".

Cseke Attila fejlesztési miniszter a Maszolnak cáfolta, hogy a szaktárca el akarta volna tulajdonítani az épületet, szerinte egyetlen egyszer sem vetődött fel, hogy elvennék vagy átvennék, még a beruházás idejére sem, mivel nincs is erre törvényes keret. "Ez egy kifogás, amit most kitaláltak" - mondta a Maszolnak.

Hozzátette: a szaktárca még nyitott az együttműködésre, szívesen segít, ha lesz újabb kérés. "Továbbra is úgy gondoljuk, ez egy olyan épület, amely mindenki, de elsősorban Kolozsvár büszkeségére szolgál" - idézte az RMDSZ miniszterét a Maszol.

Cseke Attila elmondta: az UAD 2021. április 22-én küldött hivatalos kérést a minisztériumba, amelyben támogatást igényelt. Ezt követően személyesen is találkozott a rektorral, akitől egy emlékszoba kialakítását kérte, hangsúlyozva, hogy "nem egy egyszerű középkori házról van szó". "Meg is egyeztünk, elindítottuk az ilyenkor szokásos procedúrát" - állítja a miniszter, aki szerint az egyetem egy hónapon belül elállt a tervtől, amit 2021. május 24-én hivatalos levélben tudatott is Bukaresttel. Arra hivatkoztak, hogy a szenátus nem hagyta jóvá a tervet.

Cseke Attila február 21-én jelentette be az Erdélyi Magyar Televíziónak nyilatkozva, hogy elmarad Mátyás király kolozsvári szülőházának tervezett felújítása, miután az épület tulajdonosaként az egyetem elállt a megállapodástól. Oláh Emese kolozsvári alpolgármester a Maszolnak azt mondta: a tárgyalás a Kolozsváron született magyar uralkodó tiszteletére kialakítandó emlékszoba kapcsán torpant meg.

Mátyás király Kolozsvár belvárosában található szülőházának felújításáról évek óta folyik a huzavona. Szakemberek szerint a reneszánsz és gótikus jegyeket egyaránt magán viselő ingatlant statikailag is meg kell erősíteni, mert a legutóbbi nagyobb javítást 1940-ben, Kós Károly vezetésével végezték rajta.

A Mátyás király szülőházaként számon tartott épület Gaal György helytörténész szerint két vagy három ingatlan összeépítéséből alakult ki, ebből a középső, gótikus stílusú egység állt már az uralkodó születésekor. Az ingatlan az 1440-es években Méhfi Jakab jómódú polgár és szőlősgazda tulajdonában volt. Szilágyi Erzsébet rendszerint nála szállt meg, ha Kolozsvárra látogatott, és 1443. február 23-án itt született meg a fia, Hunyadi Mátyás is.

MTI