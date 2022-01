Tudta a szerb teniszcsillag, hogy koronavírusos

Megosztás itt:

A szerb teniszcsillag azzal magyarázta törvénytelen lépését, hogy nem akart csalódást okozni a sajtósnak. Ráadásul a sportoló pozitív teszteredménye ellenére több más rendezvényen is részt vett, sőt Belgrádból Spanyolországba repült, amit már a szerb hatóságok is vizsgálnak. Djokovic a menedzserét tette felelőssé a történtekért. Hogy indulhat-e a világelső az Australian Openen, azt továbbra sem lehet tudni. A részletekről egy Ausztráliában élő magyar, Hartay Szabó Gergely számolt be, aki azt sem zárta ki, hogy elhalasztják a tornát.

