Tudósok drámai figyelmeztetése: hamarosan dőlhet az első dominó

Megosztás itt:

A kutatók kiemelték: a korallzátonyok pusztulása ma már csaknem visszafordíthatatlan, ez lehet az "első dominó" az ökoszisztéma éghajlatváltozás által okozott összeomlásában. Az amazóniai esőerdők ökoszisztémája ugyancsak a pusztulás szélére kerül, amint a globális átlaghőmérséklet 1,5 Celsius-fokot meghaladó mértékben emelkedik. Az egyre emelkedő hőmérsékletek megzavarják továbbá az Atlanti-óceán egyik nagy tengeráramlatát, az atlanti meridionális áramlási rendszert (AMOC) is.

"A változás ma már gyorsan zajlik a bioszféra és a klíma egyes részeiben"

- jelentette ki Tim Lenton, a jelentés vezető szerzője.

A kutatók felszólították az országokat, hogy az ENSZ novemberben, az amazóniai Belém városban tartandó következő klímakonferenciáján (COP30) tegyenek lépéseket a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében.

A tudósokat meglepte, hogy a természetben milyen gyorsan zajlanak a változások, miközben a globális átlaghőmérséklet már 1,3-1,4 Celsius-fokkal emelkedett az iparosodás előtti időszakhoz képest.

A feljegyzések szerint az utóbbi két év volt a legmelegebb a Földön: a tengeri hőhullámok következtében a korallzátonyok mintegy 84 százaléka kifehéredett, esetenként el is pusztult. Ennek a folyamatnak a visszafordításához arra lenne szükség, hogy az átlaghőmérséklet emelkedését 1 Celsius-fokra szorítsák vissza.