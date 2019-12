Tucatnyi klímaaktivistát állítottak elő

A romániai forradalom kitörésének 30. évfordulójára emlékeztek Temesváron. A temesvári megemlékezésen többek között részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, valamint Lord David Alton, a brit Felsőház tagja és Janez Jansa Szlovénia rendszerváltó miniszterelnöke is. Orbán Viktor hangsúlyozta: 1989-ben a világ nem tartotta lehetségesnek, hogy a románok fellázadjanak a kommunizmus ellen, de kiderült, hogy ez igenis lehetséges, sőt, hogy a szabadságért magyarok és a románok képesek összefogni. A miniszterelnök szerint, ha a Nyugatra vártunk volna még mindig kommunizmusban élnénk. Közös cseh, szlovák, lengyel, román és magyar dicsőségnek nevezte azt, hogy volt bátorság kiharcolni a szabadságot. Orbán Viktor szerint ki kell törni abból a helyzetből, hogy Európa második vonalába tartozunk. A kormányfő célként tűzte ki: olyan országot akar, ahol a legjobb élni és alkotni. Magyarország készen áll arra, hogy szomszédaival, köztük Romániával, felépítsen egy új Közép-Európát - jelentette ki Orbán Viktor Temesváron. Tőkés László szerint a temesvári forradalmat nem lehet befejezettnek tekinteni, azt békésen és állhatatosan tovább kell folytatni. Tőkés László köszönetet mondott azért, hogy Magyarország népe egy emberként állt „Erdély népe és a testvéri románság mellé”. Tőkés László és Temesvár népe - románok, magyarok, németek, szerbek és minden szabadságszerető városlakó - 1989. december 15-20. között örökre beírta magát a történelembe - jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke Szentesen. Kövér László, a parlament elnöke fogadta a gyerekeket az Országházi Gyermekkarácsonyon, és átadta képviselőjüknek az Országház kulcsát, hogy birtokba vehessék az épületet. Az Országházi Gyermekkarácsonyra mintegy nyolcszáz hátrányos helyzetű, nehéz anyagi körülmények között élő általános iskolás gyermeket hívtak meg Magyarországról és határon túli, magyarok lakta településekről. Felháborító, hogy a Párbeszéd soraiban ülő Burány Sándor nyíltan viccelődött egy parlamenti bizottságban a nők elleni erőszakról - jelentette ki a Fidesz országgyűlési képviselője. Czunyiné Bertalan Judit szerint emellett az is elfogadhatatlan, hogy a párt frakcióvezetője mindezt most szó nélkül hagyja. Mikor zárja ki „a korábbi nővédő" Szabó Tímea frakcióvezető a nők elleni zaklatáson viccelődő Burány Sándort a Párbeszéd képviselőcsoportjából? - tette fel a kérdést Czunyiné Bertalan Judit. Cinikusnak és felháborítónak tartja a fideszes Selmeczi Gabriella, ahogy az ellenzék Gothár Péter rendező szexuális zaklatási ügyét „el akarja kenni". Előválasztással szeretné eldönteni az MSZP, hogy kit indítson az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltként a 2022-es országgyűlési választásokon - közölte a párt elnöke választmányi ülésük után. Tóth Bertalan szerint megegyezésre fognak jutni a többi ellenzéki párt vezetőivel és közös listát állítanak majd, így minden egyéni körzetben egy jelöltet állíthatnak a baloldali pártok. Karácsony Gergely bosszúhadjáratot folytat, a Fidesz szerint ezért váltják le a fővárosi cégek vezetőit. A főpolgármester tagadta a vádakat, de azt megerősítette, hogy a fővárosi cégek jelentős részénél váltani fognak. Az ellenzéki politikusoknak kutya kötelességük, hogy a Lackner-videó állításait megvizsgálják - írta facebook bejegyzésében Hadházy Ákos. A volt LMP-s politikus szerint a közvetett bizonyíték is bizonyíték, ezért vizsgálatot kell indítani a korrupciógyanús ügyben. Ferenczi István, az LMP kispesti önkormányzati képviselője a Lackner-ügyről azt mondta: a kiszivárgott botrányos kispesti hangfelvételek életszerűségét alátámasztja az, hogy az ott elhangzott állítások valóra válnak. Ferenczi István több mint két hónappal a kispesti korrupciós botrány kirobbanása után egy bizottság felállítását kezdeményezte, amely a Lackner-féle videó- és hangfelvételeket vizsgálja. Júliustól átlátható és biztonságos rendszerre áll át a társadalombiztosítás – jelentett ki Izer Norbert a Magyar Nemzetnek. Az adóügyi államtitkár közölte: ezentúl nem veheti senki ingyenesen igénybe az állami egészségügyi szolgáltatásokat anélkül, hogy ne lenne meg hozzá a jogosultsága. Óriási a feszültség a magyar határ déli szakaszán a fokozódó migrációs nyomás miatt - jelentette ki Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára A Hír Tv Informátor című műsorában. Tavaly egész évben mindössze 6000 bevándorló próbált meg illegálisan belépni az országba, idén ez szám már november végére megduplázódott és meghaladta a 13 000-et. Rájuk támadó késes férfit lőttek agyon francia rendőrök Párizs La Défense nevű negyedében. Vádat emeltek Franciaországban terrorista bűnözők támogatása miatt két feltételezett dzsihadista özvegye ellen, akiket Törökország utasított ki Franciaországba, miután átszöktek a határon egy szíriai táborból. Újabb templomot alakítanak mecsetté Norvégiában, amit a kormányzó norvég Kereszténydemokrata Párt még pénzzel is támogat. A török külügyminiszter-helyettes szerint az EU-nak fel kell gyorsítania a szíriai menekültek törökországi ellátását szolgáló, Ankarának már megítélt 6 milliárd eurós támogatás folyósítását, és meg kell növelnie ezt az összeget. Boris Johnson brit miniszterelnök köszönetet mondott azoknak, akik korábbi pártrokonszenvükkel szakítva, először szavaztak a konzervatívokra az előrehozott parlamenti választáson. Boris Johnson és a brit konzervatívok győzelme az Egyesült Királyságban előrevetíti a 2020-as amerikai választások eredményét is - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. London belvárosában több száz radikális baloldali tüntetett a Boris Johnson vezette konzervatív párt nagyarányú választási győzelme miatt. A demonstárálók a Trafalgar téren összecsaptak a rendőrökkel is. Határozott választ ígért Iránnak az Egyesült Államok és szövetségesei iraki érdekeltségeinek megtámadása esetére Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Az ENSZ nem tudja megerősíteni, hogy a szaúd-arábiai repülőterek és olajlétesítmények elleni támadásokat Iránból származó fegyverekkel hajtották végre. Csaknem 900 ezer embernek lesz szüksége 2020-ban Líbiában humanitárius segélyre - figyelmeztetett az ENSZ humanitárius ügyekért felelős koordinációs hivatala. Tálib lázadók egy csoportja beszivárgott az afgán hadsereg egyik laktanyájába az ország délkeleti részén lévő Ghazni tartományban, és megölt 23 katonát - közölték helyi tisztségviselők. Négy elhurcolt humanitárius dolgozót gyilkoltak meg dzsihadisták Nigériában - közölte az Action Contre La Faim francia segélyszervezet, amelynek egyik munkatársa is az elraboltak között van. Az Észak-Korea által nemrég végrehajtott, védelmi jellegű tesztek az amerikai nukleáris fenyegetés megfékezését szolgálják - jelentette ki Pak Dzong Cson észak-koreai vezérkari főnök. Elítélte egy kartúmi bíróság Omar el-Besírt korrupció és pénzmosás bűntette miatt - a megbuktatott szudáni elnöknek két évet kell töltenie egy zárt rehabilitációs intézetben. Ezrek vonultak Bangkok utcáira a 2014. évi államcsíny után tartott legnagyobb tüntetésen, miután a hatóságok néhány napja kezdeményezték egy ellenzéki párt betiltását. Tüntetők százait vették őrizetbe az algériai elnökválasztás eredménye elleni tiltakozásokon - közölték jogvédők. Gyermekpornográfia miatt körözött ír férfit fogtak el Budapesten. Daniel C. több mint három éve bujkált a magyar fővárosban - a Fővárosi Törvényszék elrendelte a férfi átadási letartóztatását és egyszerűsített átadását. Öten megsérültek egy balesetben Eger és Kerecsend között, a 25-ös főúton. Két fiatal letartóztatását és két másik bűnügyi felügyeletét rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság a fiatalkorú budai fegyveres rablók közül fegyveresen, csoportosan, bűnszövetségben elkövetett rablás miatt. A Terrorelhárítási Központ biztosítja a legnagyobb fővárosi adventi és karácsonyi vásárokat. Hat Nemzet férfi jégkorong felkészülési torna: Magyarország - Ukrajna 4:2 Férfi vízilabda Bajnokok Ligája: A-Híd OSC-Újbuda - FTC-Telekom Waterpolo 10:10 Hosszú Katinka 100 méter pillangón győzött, 50 méter mellen Szurovcsák Ivett, 200 méter gyorson Jakabos Zsuzsanna mögött ért második helyen ért a célba a rövidpályás úszó-ob-n. Férfi kosárlabda NB I: Egis Körmend - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 83:70 Női kosárlabda NB I: PINKK-Pécsi 424 - Sopron Basket 54:96 Labdarúgó NB I: Kisvárda - MOL Fehérvár 0:2; Kaposvár - Debrecen 4:1; Paks - Mezőkövesd 1:0; Puskás Akadémia - ZTE 0:1