Trump–Putyin csúcs: a világ minden lapja erről ír

Trump és Putyin rendkívül produktív csúcstalálkozót zártak, de a háború befejezéséhez még nem értek oda. Így számolt be az amerikai Fox News televíziós csatorna az amerikai és az orosz elnök egyeztetéséről. Úgy fogalmaztak: Trump világossá tette, hogy reméli, a következő lépés Zelenszkij és Putyin személyes találkozója lesz, bár nem világos, hogy történt-e előrelépés a találkozó megvalósítása érdekében.

A CNN természetesen kritikusan fogalmazott. Mint írják: Konkrét megállapodás nélkül ért véget a Trump-Putyin csúcstalálkozó. A Breitbart viszont arról írt, hogy jó volt a hangulat a találkozón, s előrelépés történt.

