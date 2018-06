Trump után Putyin is találkozhat az észak-koreai diktátorral

Észak-Korea továbbra is elkötelezett a nukleáris leszerelés mellett - közölte az ázsiai kommunista ország vezetője, miután az orosz külügyminiszterrel találkozott Phenjanban. Kim Dzsong Un azt is hozzátette: reméli, hogy Észak-Korea és az Egyesült Államok kapcsolata, valamint a Koreai-félsziget atommentesítése fokozatosan lezajlik. Kim és Szergej Lavrov megállapodtak abban, hogy erősítik a két ország kereskedelmi kapcsolatait, az év során pedig az országok vezetőinek csúcstalálkozójára is sor kerül.

Hír TV Trump optimista, a diktátort az oroszok is várják