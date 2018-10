Trump újra megvédte Kavanaugh-t

Tennessee-ben is megvédte legfelsőbb bírósági jelöltjét az amerikai elnök. Donald Trump szerint a demokraták próbálják tönkre tenni Brett Kavanaugh bírót.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„A demokraták csak ahhoz értenek, hogy akadályozzanak, romboljanak, tönkre tegyenek. Ezt láttuk az elmúlt hetekben is. A demokraták készek bármit megtenni annak érdekében, hogy bántsanak valakit, aki az útjukba kerül, ezt teszik Kavanaugh bíróval is. Megpróbálják elpusztítani őt az első másodperctől kezdve, hogy be lett jelentve, mert tudják, hogy Kavanaugh bíró úgy fogja követni az alkotmányt, ahogy az meg van írva -ez az ő történelme. Ő egy jó ember. Jó diák, nagy intellektus. Sosem volt gondja, aztán hirtelen oh menjünk vissza a középiskolába, aztán lehet még az előttre kéne” – mondta a gyűlésen Donald Trump.

Trump júliusban jelölte Kavanaugh-t bírónak, a nyugdíjba vonult Anthony Kennedy helyére. Ha Kavanaugh jelölését elfogadják azzal bebetonozódik a konzervatív tábor a legfelsőbb bíróságban. Az FBI vizsgálatot indított a bírójelölt ellen, mert többen is szexuális zaklatással és nemi erőszakban való részvétellel vádolják még gimnazista és egyetemista korából. Kavanaugh tagadja a vádakat és politikai támadásról beszél.

New Yorkban több száz ember tüntetett a bírójelölt ellen. A tömeg Kavanaugh alma materéhez vonult, hogy ott tiltakozzon.

„Úgy vélem ez abszurd. nem tudom elképzelni, hogy bárki is aki látta a vallomását nem látja, hogy hazudik és, hogy alkalmatlan. Nem csak arra, hogy élete végéig egy bírósági pozíciója legyen, de hogy bárhol is a bírói testületben legyen. Ha megválasztják az egy újabb mélység lesz. És én sokkal mérgesebb leszek, mint valaha is voltam. És ha megválasztják mi mindannyian az utcán leszünk újra és újra. Elfogadhatatlan” – mondta el az egyik tüntető, Mary Maddox.

Voltak, akik a Kavanaugh ellen felhozott vádak mellett a bíróság függetlenségét is féltették.

„Ez a jogokról szól. A fiatal lányok jogairól, akik a jövőben nők lesznek. A munkások jogairól. A környezetvédelmi jogokról. Az amerikai jogról, azért harcolni ami helyes. És ez a jobboldali bíróság elfogja ezeket venni tőlem és a családomtól” – nyilatkozta az egyik tüntető, Caleb Dejong.

Közben a saját bevallása szerint Donald Trumppal 10 évvel ezelőtt szexuális kapcsolatot létesítő pornószínésznő Stormy Daniels könyve október másodikán megjelenik az Egyesült Államokban. A nő a könyvben munkájáról és Trumphoz fűződő viszonyáról írt.