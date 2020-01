Trump ügyvédjei alkotmánysértőnek minősítették az elnök elleni vádakat

Szavazás: Ön kinek ad igazat? Orbán Viktornak, aki szerint igazságtalan munka nélkül milliókat kifizetni, vagy a Soros-szervezetnek, amely szerint százmilliós összeget kell kifizetni a gyöngyöspatai romáknak szegregáció miatt? Ha Ön Orbán Viktorral ért egyet, akkor küldje SMS-ben az „O” betűt, ha pedig a Soros-szervezet véleményét osztja, akkor küldje az „S” betűt a +36/30 310 4444 telefonszámra! A Nyílt Társadalom Alapítványok - vagyis Soros György szervezete - is támogatta azt az egyesületet, amely végigvitte a gyöngyöspatai szegregációs ügyet. Az ügy eredményeként 100 millió forint kártérítést kell kifizetnie a gyöngyöspatai önkormányzatnak és az iskolát fenntartó tankerületnek a településen élő 62 gyereknek. Igazságtalannak tartja a százmilliós gyöngyöspatai kártérítést a magyarok kétharmada - derül ki a Századvég Alapítvány legfrissebb felméréséből. A kormánypártok jónak és igazságosnak tartják a gyönyöspatai roma családoknak a kormány azon javaslatát, hogy az állam ne pénzben, hanem oktatással és képzéssel fizesse ki a szegregáció miatt megítélt kártérítést - mondta Hollik István. A Fidesz kommunikációs igazgatója hangsúlyozta: a baloldali vezetés idején valóban volt szegregáció a gyöngyöspatai iskolában, ezért az ő felzárkózásukat segíteni kell. A Fidesz-KDNP választ vár arra, hogy Karácsony Gergely és a baloldal ügyvédje, Magyar György hány tízmillió forintot keresett a börtönbizniszen - mondta a kormánypártok nevében Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője. A kormány azonnali hatállyal felfüggeszti a börtönkártérítések kifizetését - közölte Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Elvonja a családoktól a támogatást, de a saját embereinek fizetést emel Janiczak Dávid Ózd Jobbikos polgármestere - értesült az Origo. Ózdon 2016-ban vezették be a családalapítást segítő támogatást, amelynek összege 300 ezer forint volt, a múlt év végén azonban ezt kivette a költségvetésből a képviselőtestület. A választás után az ózdi jobbikos vezetés 19 millióról 102 millióra emelte az önkormányzati szakbizottságokban és a cégek vizsgálóbizottságaiban megbízást szerzők tiszteletdíját. A Kereszténydemokrata Néppárt tisztújító Országos Választmánya Semjén Zsoltot újraválasztotta a KDNP elnökének. Nyolc településen rendeznek ma időközi önkormányzati választást, mert októberben szavazategyenlőség alakult ki az első helyen végző jelöltek között. Etikátlan és igazságtalan az orvoskamara javaslata, amely szerint büntetni kellene a paraszolvenciát - jelentette ki Cser Ágnes, a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének elnöke. A kormány célja, hogy a legkorszerűbb ellátásban részesüljenek az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek - mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. 200 millió forint értékű új CT- berendezést vásárolt a Miskolci Kórház. A beruházás részeként 100 millió forintból felújították a Semmelweis tagintézmény egyik épületszárnyát, ahol a későbbiekben radiológiai központot alakítanak ki. Míg 2010-ben 69 ezren vették igénybe a bizonyos betegségek után járó úgynevezett személyi kedvezményt, addig 2018-ben már 258 ezren - mondta Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár. Az űrkutatás a XXI. század legfontosabb szektorai között az egyik vezető terület, amelyből Magyarország sem akar kimaradni - mondta a Bayer show-ban az űrkutatásért felelős miniszteri biztos. Ferencz Orsolya úgy fogalmazott: az egész világ az űrszektort fejleszti, a régiós társaink már évek óta sokkal jelentősebb forrásokkal dolgoznak ezen a területen, mint hazánk. Ezért is akar Magyarország tudományos kutatóűrhajóst küldeni az űrbe. Világszerte növelni kell a mezőgazdasági termelés hatékonyságát az egyre növekvő népesség ellátásához - hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter a berlini Globális Élelmezési és Mezőgazdasági Fórumon. Az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt) fúziójáról döntött Csíkszeredában a két párt küldöttgyűlése - az új párt az Erdélyi Magyar Szövetség nevet fogja viselni. A közjó azt kívánja, hogy minél hamarabb alakuljon stabil parlamenti többség Romániában, ezért a Romániai Magyar Demokrata Szövetség támogatja, hogy tavasszal előrehozott parlamenti választások legyenek - jelentette ki Kelemen Hunor. Az RMDSZ a következő egy hónapban 200-220 ezer támogató aláírást akar összegyűjteni a Székely Nemzeti Tanács által elindított, nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés sikere érdekében - közölte Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Az olasz Liga párt Maranellóban tartotta a január 26-i tartományi választások kampányzáró rendezvényét - az eddig „vörös” Emilia Romagna megszerzésével a jobboldal utat vághat magának a kormányváltáshoz. Matteo Salvini, a jobboldali koalíciót vezető Liga párt vezére szerint az olasz baloldal egyre jobban fél, mert elveszítette az egykor általa képviselt társadalmi osztályokat. Bejrútban összecsaptak a libanoni biztonsági erők és az új kormány megalakulásának elhúzódása miatt tüntetők - többtucatnyian megsebesültek. Katonai kiképzőtáborra támadtak tegnap a húszi síita lázadók a jemeni Márib városában - legkevesebb 60 embert megöltek. Alkotmánysértőnek minősítette a kongresszusi vádeljárásban a Donald Trump ellen megfogalmazott vádakat az amerikai elnök védelmét ellátó jogászcsoport, szerintük az eljárás beavatkozást jelent az idei választásokba. Lemondott királyi titulusáról Harry herceg és felesége, Meghan hercegnő és a továbbiakban egyikük sem lát el hivatalos feladatokat a brit királyi családban - közölte a Buckingham-palota. Scott Morrison ausztrál miniszterelnök bejelentette, hogy kormánya 76 millió ausztrál dolláros (15 milliárd forint) pénzcsomagot állított össze a bozóttüzek miatt alaposan visszaesett idegenforgalom újraélesztésére. Egy férfi holttestét találták meg egy kiégett kazánházban a tűzoltók Makón. Vízilabda Európa-bajnokság: A magyar férfi válogatott 26:0-ra legyőzte a máltai csapatot, így csoportelsőként közvetlenül a negyeddöntőbe jutott. Hosszú Katinka és Késely Ajna is nyert egy-egy aranyérmet a Pekingben zajló, Úszó Bajnokok Sorozata második állomásának nyitónapján. Női kézilabda EHF Kupa: DVSC Schaeffler - Thüringer HC (német) 19:26; Siófok KC - Podravka Koprivnica (horvát) 30:30; Érd HC - MKS Lublin (lengyel) 29:24 Jégkorong Magyar Kupa, elődöntő: Hydro Fehérvár AV19 - DVTK Jegesmedvék 6:2