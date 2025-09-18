Trump tudja, mikor ér véget a háború: Putyinról pedig elképesztő titkot árult el

Megosztás itt:

„Minden a harmadik világháború felé tartott.” Trump szerint a háború akár globális háborúvá is eszkalálódhatott volna.

,,Nem gondolom, hogy újra ilyen helyzetbe kerülnénk. De minden a harmadik világháború felé tartott" – jelentette ki az amerikai elnök.

Az amerikai elnök hozzátette: ha ő maradt volna elnök, az ukrajnai konfliktus ki sem tört volna. Felidézte, hogy első elnöki ciklusa alatt „ilyesmi nem történt, és még csak közel sem voltunk hozzá”.

Trump: Putyin cserbenhagyott

Az amerikai elnök elismerte, hogy korábban azt hitte, könnyen megoldhatja az ukrajnai válságot, mivel jó személyes kapcsolatban áll Putyinnal. A valóság azonban bonyolultabbnak bizonyult.

,,Putyin cserbenhagyott. Tényleg megtette" – mondta Trump.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem tekinti hibának az orosz vezetővel való alaszkai találkozót, amelyre augusztus 15-én került sor.

„Kötelességemnek érzem rendezni a konfliktust”

Trump kiemelte: minden nehézség ellenére folynak a munkálatok a békerendezés érdekében. – Remélem, hamarosan jó hírekkel szolgálhatok Oroszország kapcsán – fogalmazott.

Fotó: hellomagyar.hu