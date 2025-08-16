Trump: „Tökéletes tízes” a Putyinnal tartott csúcstalálkozó

Megosztás itt:

Az amerikai elnök szerint a megbeszélés „meleg hangulatban” zajlott, és szerinte „elég közel vannak egy egyezséghez”, ám hozzátette: „Ukrajnának is bele kell egyeznie”. Trump tanácsa Volodimir Zelenszkijnek, hogy „kössön megállapodást” – írja a Fox News.

A találkozót követően Putyin is konstruktívnak nevezte az egyeztetést, amely „kölcsönös tisztelet légkörében” zajlott. Trump közölte: kész részt venni egy háromoldalú csúcson is az ukrán és az orosz elnök mellett.

Az amerikai elnök hangsúlyozta: a béke megteremtése elsősorban az emberek érdekében sürgető, hiszen „ha sikerül megoldani, rengeteg életet menthetünk meg”.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!