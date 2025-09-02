Trump titokzatos bejelentése: Belső infónk van, amit a Fehér Ház elhallgat – ma este minden kiderül

Megosztás itt:

Donald Trump ma este magyar idő szerint 20:00-kor az Ovális Irodából készül bejelentést tenni, de a Fehér Ház titkolózása mindenkit lázba hozott. A hivatalos közlemény szokatlanul homályos: Trump neve nem szerepel benne, a téma pedig rejtély.

Forrásunk szerint azonban valami óriási készül, amit a Fehér Ház sem tud tovább titkolni. Az internet már most lángol a pletykáktól: Trump egészségétől a Pentagon Pizza Index ugrásáig minden jel arra utal, hogy ma este történelem íródik. Egészségügyi pletykák vagy valami nagyobb? A legnagyobb találgatás Trump egészségi állapota körül zajlik. Az X-en a „#whereistrump” és „#TRUMPISDEAD” hashtag-ek többszázeres bejegyzéssel tarolnak, a Google-keresésekben pedig a „Trump meghalt?” kifejezés szökött az egekbe.

Melania Trump múlt heti látogatása a lezárt Walter Reed Army Medical Centerben tovább fokozta a gyanút. A Fehér Ház ugyan közzétett egy golfozós fotót Trumpról, de sokan észrevették, hogy az elnök láthatóan fogyott, és néhányan korábbi képek újrafelhasználását gyanítják. A Financial Express szerint Trump iszkémiás stroke-on eshetett át, míg a Stat News a kezén látható véraláfutásokat szívproblémákkal magyarázza. Belülről kapott infóink szerint azonban a helyzet ennél is bonyolultabb lehet.

JD Vance a kulcsfigura? JD Vance alelnök augusztus 27-i USA Today-interjúja olajat öntött a tűzre. Vance kijelentette, hogy 200 nap alatt Trump alaposan felkészítette, és kész átvenni az elnöki széket, ha kell. „Ha bekövetkezne egy szörnyű tragédia, tudnám, mit kell tenni” – mondta, majd gyorsan hozzátette, hogy Trump „remek egészségnek örvend”. Ha Vance lépne előre, a 41 éves politikus minden idők legfiatalabb amerikai elnöke lenne, megdöntve Theodore Roosevelt rekordját. Vajon Vance nyilatkozata csak óvatosság, vagy tud valamit, amit mi nem?

A Pentagon Pizza Index figyelmeztet

A rejtélyt tovább mélyíti a Pentagon Pizza Index, amely a washingtoni stratégiai pontok – köztük a Fehér Ház – körüli pizzériák forgalmát figyeli. Ez a különös mutató történelmileg megugrik nagy események előtt, például az 1983-as grenadai invázió vagy a 2020-as iráni támadások idején. Az elmúlt négy napban a pizzarendelések száma drámaian nőtt, ami bennfentes forrásaink szerint nem véletlen. Valami nagy dolog készül Washingtonban – és mi sejthetjük, mi az!

Vámok körüli perek és a gazdasági válság a háttérben?

Peter Navarro, Trump bizalmasa a Fox News-on arról beszélt, hogy az elnök által bevezetett vámok elleni bírósági ítélet gazdasági katasztrófát hozhat. Navarro szerint a kábítószer-csempészet és a külkereskedelmi hiány miatt létfontosságúak ezek a vámok, ám a bíróság törvénytelennek minősítette őket. Forrásaink szerint Trump ma esti bejelentése akár erre a válságra is reagálhat, esetleg egy váratlan gazdasági vagy nemzetbiztonsági lépést jelent be.

Mi a nagy titok?

Belső információink alapján Trump bejelentése a Védelmi Minisztériummal kapcsolatos „izgalmas” fejleményeket érinthet, de ennél többet nem árultak el. Egyesek szerint az egészségügyi pletykák cáfolata várható, mások geopolitikai fordulatra, például az ukrán-orosz konfliktussal kapcsolatos lépésre tippelnek. Az X-en terjedő pletykák szerint akár Trump lemondása is napirenden lehet, JD Vance pedig már a startvonalon áll. Egy dolog biztos: a mai este megrázza a világot, és mi olyan részleteket ismerünk, amelyek mindenkit megdöbbentenek.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: MTI