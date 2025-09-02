Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 02. Kedd Rebeka, Dorina napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Radar 17:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Trump titokzatos bejelentése: Belső infónk van, amit a Fehér Ház elhallgat – ma este minden kiderül

2025. szeptember 02., kedd 16:58 | Világgazdaság

Ma este 8-kor Donald Trump élőben szólal meg az Ovális Irodából, de a Fehér Ház mélyen hallgat a részletekről. Mi viszont olyan infók birtokában vagyunk, amelyek lázba hozzák a világot! Egészségügyi válság, JD Vance váratlan szerepe vagy egy geopolitikai bomba? A találgatások őrült spirálban pörögnek – kattins és készülj a sokkra!

  • Trump titokzatos bejelentése: Belső infónk van, amit a Fehér Ház elhallgat – ma este minden kiderül

Donald Trump ma este magyar idő szerint 20:00-kor az Ovális Irodából készül bejelentést tenni, de a Fehér Ház titkolózása mindenkit lázba hozott. A hivatalos közlemény szokatlanul homályos: Trump neve nem szerepel benne, a téma pedig rejtély.

Forrásunk szerint azonban valami óriási készül, amit a Fehér Ház sem tud tovább titkolni. Az internet már most lángol a pletykáktól: Trump egészségétől a Pentagon Pizza Index ugrásáig minden jel arra utal, hogy ma este történelem íródik. Egészségügyi pletykák vagy valami nagyobb? A legnagyobb találgatás Trump egészségi állapota körül zajlik. Az X-en a „#whereistrump” és „#TRUMPISDEAD” hashtag-ek többszázeres bejegyzéssel tarolnak, a Google-keresésekben pedig a „Trump meghalt?” kifejezés szökött az egekbe.

Melania Trump múlt heti látogatása a lezárt Walter Reed Army Medical Centerben tovább fokozta a gyanút. A Fehér Ház ugyan közzétett egy golfozós fotót Trumpról, de sokan észrevették, hogy az elnök láthatóan fogyott, és néhányan korábbi képek újrafelhasználását gyanítják. A Financial Express szerint Trump iszkémiás stroke-on eshetett át, míg a Stat News a kezén látható véraláfutásokat szívproblémákkal magyarázza. Belülről kapott infóink szerint azonban a helyzet ennél is bonyolultabb lehet.

JD Vance a kulcsfigura? JD Vance alelnök augusztus 27-i USA Today-interjúja olajat öntött a tűzre. Vance kijelentette, hogy 200 nap alatt Trump alaposan felkészítette, és kész átvenni az elnöki széket, ha kell. „Ha bekövetkezne egy szörnyű tragédia, tudnám, mit kell tenni” – mondta, majd gyorsan hozzátette, hogy Trump „remek egészségnek örvend”. Ha Vance lépne előre, a 41 éves politikus minden idők legfiatalabb amerikai elnöke lenne, megdöntve Theodore Roosevelt rekordját. Vajon Vance nyilatkozata csak óvatosság, vagy tud valamit, amit mi nem?

A Pentagon Pizza Index figyelmeztet

A rejtélyt tovább mélyíti a Pentagon Pizza Index, amely a washingtoni stratégiai pontok – köztük a Fehér Ház – körüli pizzériák forgalmát figyeli. Ez a különös mutató történelmileg megugrik nagy események előtt, például az 1983-as grenadai invázió vagy a 2020-as iráni támadások idején. Az elmúlt négy napban a pizzarendelések száma drámaian nőtt, ami bennfentes forrásaink szerint nem véletlen. Valami nagy dolog készül Washingtonban – és mi sejthetjük, mi az!

Vámok körüli perek és a gazdasági válság a háttérben?

Peter Navarro, Trump bizalmasa a Fox News-on arról beszélt, hogy az elnök által bevezetett vámok elleni bírósági ítélet gazdasági katasztrófát hozhat. Navarro szerint a kábítószer-csempészet és a külkereskedelmi hiány miatt létfontosságúak ezek a vámok, ám a bíróság törvénytelennek minősítette őket. Forrásaink szerint Trump ma esti bejelentése akár erre a válságra is reagálhat, esetleg egy váratlan gazdasági vagy nemzetbiztonsági lépést jelent be.

Mi a nagy titok?

Belső információink alapján Trump bejelentése a Védelmi Minisztériummal kapcsolatos „izgalmas” fejleményeket érinthet, de ennél többet nem árultak el. Egyesek szerint az egészségügyi pletykák cáfolata várható, mások geopolitikai fordulatra, például az ukrán-orosz konfliktussal kapcsolatos lépésre tippelnek. Az X-en terjedő pletykák szerint akár Trump lemondása is napirenden lehet, JD Vance pedig már a startvonalon áll. Egy dolog biztos: a mai este megrázza a világot, és mi olyan részleteket ismerünk, amelyek mindenkit megdöbbentenek.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: MTI

 

További híreink

Varázslatos videón, ahogy ezernyi gólya int búcsút a magyar tájnak

Rokon robbantotta a bombát: Magyar Péter apjáról mesélt

Sokkal finomabb lesz a fagyasztott pizza, ha így sütöd meg!

Menczer Tamás: Magyar Péter bevallotta, hogy végig se hallgatta, amit az alelnöke mondott az adóemelésről

350 ezer forintos felsőben érkezett meg a válogatotthoz Szoboszlai Dominik - fotó

Szoboszlai nevét zengi Anglia, de fő kritikusa megint odaszúrt neki egy félmondattal

Elfogták a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottját + videó

Nincs több kérdés, Donnarumma a Man. City új kapusa – hivatalos

Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül a barátját ért támadást + videó

További híreink

Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül a barátját ért támadást + videó

Elképesztő botrány: Hadházy Ákos pedofil politikust támogatott - hat év börtön a volt LMP-s K. Gábornak

Donald Trump rejtélyes bejelentést tesz

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Itt a Tisza újabb kínos vallomása: „Azt kérték, ne beszéljünk Ukrajnáról és LMBTQ-ról”
2
Andrej Babis megszólalt a támadás után
3
Donald Trump rejtélyes bejelentést tesz
4
Ukrajna nekiment Magyarországnak és Szlovákiának – egyre durvább a diplomáciai háború
5
Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül a barátját ért támadást + videó
6
RENDKÍVÜLI - Sokk Csehországban: Merénylet a volt miniszterelnök ellen, kórházban van
7
Botrányos fenyegetés: Zelenszkij újra támadná a Barátság kőolajvezetéket – Magyarország a célkeresztben!
8
Áramlopáson kapták Magyar Péteréket? Rendőrségi eljárás indult
9
Kiakadt a cukiságmérő - Szoboszlai karjaiban a kislányával ünnepelt
10
Botrány Bulgáriában: tüntetők torlaszolták el Von der Leyen útját

Legfrissebb híreink

Putyin Ukrajnáról: EU igen, NATO nem

Putyin Ukrajnáról: EU igen, NATO nem

 Az orosz elnök arról is beszélt, hogy szerinte az európai vezetők állításai, hogy Oroszország támadást szervez Európa ellen, pusztán hisztériakeltésre jó.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Putyin sokkoló üzenete a NATO-nak: Ukrajna az EU-ba mehet, de a NATO-ba soha

Putyin sokkoló üzenete a NATO-nak: Ukrajna az EU-ba mehet, de a NATO-ba soha

 Vlagyimir Putyin pekingi látogatása során kemény üzenetet küldött a NATO-nak és Európának. Az orosz elnök Robert Ficóval tárgyalva elutasította az európai vezetők „hisztérikus” vádjait, miszerint Oroszország mélyebben behatolna Európába, és világossá tette: Ukrajna EU-tagsága elfogadható, de a NATO-tagság vörös vonal Moszkva számára. Mit jelent ez a háború és Európa jövője szempontjából?
Donald Trump rejtélyes bejelentést tesz

Donald Trump rejtélyes bejelentést tesz

 Az Egyesült Államok elnökére figyel kedden a világ. Donald Trump jelentős bejelentésre készül, azt azonban senki nem tudja, mivel kapcsolatban. Egyesek már a legrosszabbtól tartanak az elnök egészségi állapota miatt. JD Vance kész a beugrásra.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!