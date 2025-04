Trump szerint 2-3 hét múlva életbe lépnek a vámtarifák + videó

Megosztás itt:

Donald Trump április elején jelentette be a vámtarifákat, majd egy hét múlva felfüggesztette azokat. Most azonban azt mondta, hogy nemsokára mégis életbe lépnek a vámok, miközben az Egyesült Államok különmegállapodásokat igyekszik kötni az egyes országokkal. Trump azt mondta, hogy Kínával is szeretne megegyezni.

A kínai külügyi szóvivő szokatlan éles hangon utasította vissza, hogy tárgyalna a két ország a vámokról. Ez mind kitaláció. Kína és az Egyesült Államok NEM konzultált és NEM tárgyalt a vámokról, nem hogy egyezségre jutott volna. A vámháborút Amerika indította el, a mi álláspontunk pedig a kezdetektől fogva kristálytiszta: ha háborúzni akarnak, a végsőkig harcolunk, mondta a kínai külügyi szóvivő.

Közben Kína újabb elkészült repülőgépeket küldött vissza Amerika legnagyobb exportőrének, a Boeing óriásvállalatnak. A gyár helyzetét nem csak az nehezíti, hogy a pekingki kormány megtiltotta a kínai légitársaságoknak a Boeing-gépek átvételét, hanem hogy a vámok miatt 10 százalékkal többet fizet az olasz vagy japán alkatrészekért.