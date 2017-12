Trump: Rex Tillerson nem távozik

ORBÁN VIKTOR SZERINT A SOROS-HÁLÓZAT BENEVEZETT A MAGYAR VÁLASZTÁSI KAMPÁNYBA, PÁRTSZERÛEN MÛKÖDIK, MEGERÕSÍTI MAJD A CIVIL SZERVEZETEKET. A NYÍLT TÁRSADALOM ALAPÍTVÁNY SZERINT MÉLTATLAN, AMIT A MAGYAR KORMÁNY SOROS GYÖRGGYEL MÛVEL. CSONTOS CSABA SZÓVIVÕ: ÚGY ÁLLÍTJÁK BE, MINTHA SOROS NEMZETBIZTONSÁGI KOCKÁZATOT JELENTENE, DE AZT NEM MONDJÁK EL, HOGY EZ ALATT PONTOSAN MIT ÉRTENEK. SOROS GYÖRGY: A RENDSZER MOST JOBBAN ELNYOMJA AZ EMBEREKET, MINT AZ OROSZ MEGSZÁLLÁS ALATT. ORBÁN VIKTOR: MÁSODLAGOS, HOGY FORINTBAN MEGTÉRÜL-E VALAHA A BELGRÁDI VASÚT MÉREGDRÁGA FELÚJÍTÁSA, MERT A BERUHÁZÁS FELEMELI MAGYARORSZÁGOT. MEGALAKULT A RENDVÉDELMI SZERVEK MÛKÖDÉSÉT VIZSGÁLÓ ÁRNYÉKBIZOTTSÁG A JOBBIK, AZ LMP ÉS TÖBB FÜGGETLEN KÉPVISELÕ RÉSZVÉTELÉVEL. VONA GÁBOR: A JOBBIK-KORMÁNY 2018-TÓL A MAGYAR KÜLPOLITIKA LEGFONTOSABB CÉLJAI KÖZÉ EMELI AZ AUTONÓMIA KIVÍVÁSÁT. MORVAI KRISZTINA, A JOBBIK EP-KÉPVISELÕJE KÖZLEMÉNYBEN JELENTETTE BE, HOGY 2019-BEN BEFEJEZI POLITIKAI PÁLYAFUTÁSÁT. A 2018-AS ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSI LISTÁJÁNAK ELSÕ HARMINC HELYÉRÕL IS DÖNT MAI KONGRESSZUSÁN AZ LMP, A JELÖLTEKET HOLNAP MUTATJÁK BE. EGYELÕRE NEM LESZ HIVATALOS JELÖLTÁLLÍTÁS A SZOCIALISTÁKNÁL - AZ MSZP JANUÁRRA HALASZTJA KONGRESSZUSÁT, MIUTÁN NEM SIKERÜLT MEGÁLLAPODNI A DK-VAL. MAGYAR SZOCIÁLIS FÓRUM: NOVEMBER VÉGÉIG 15-EN FAGYTAK MEG A HIDEGBEN, EBBÕL 5-EN FÛTETLEN LAKÁSUKBAN. 2018 MÁRCIUSÁTÓL ZAJRENDELET LÉPHET ÉLETBE A MARGITSZIGETEN. A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS JÖVÕ HÉTEN DÖNT A TERVEZETRÕL. BÛNÖSNEK VALLOTTA MAGÁT HAMIS TANÚZÁS VÁDJÁBAN MICHAEL FLYNN NYUGALMAZOTT TÁBORNOK, DONALD TRUMP VOLT NEMZETBIZTONSÁGI TANÁCSADÓJA. FLYNN HAJLANDÓ TANÚVALLOMÁST TENNI ARRÓL, HOGY TRUMP MÉG ELNÖKJELÖLTKÉNT UTASÍTOTTA ARRA, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT AZ OROSZOKKAL. A NÉMET KERESZTÉNYDEMOKRATÁK KÉSZEK FELTÉTEL NÉLKÜL TÁRGYALÁSOKAT KEZDENI EGY STABIL KORMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL A SZOCIÁLDEMOKRATÁKKAL. NEM ZÁRTA KI A NAGYKOALÍCIÓ LEHETÕSÉGÉT A NÉMET SZOCIÁLDEMOKRATÁK VEZETÕJE, MARTIN SCHULZ HÉTFÕN TANÁCSKOZIK ERRÕL A PÁRTELNÖKSÉGGEL. NEM VOLT GYÚJTÓSZERKEZET ABBAN A GYANÚS CSOMAGBAN, AMIT EGY KARÁCSONYI VÁSÁRON TALÁLTAK A NÉMETORSZÁGI POTSDAMBAN. FÉL ÉV LETÖLTENDÕ BÖRTÖNT KAPOTT AZ A FRANCIA CSALÓ, AKI A KÉT ÉVVEL EZELÕTTI, BATACLAN ELLENI MERÉNYLET TÚLÉLÕJÉNEK ADTA KI MAGÁT. A 130 ÁLDOZATOT KÖVETELÕ, PÁRIZSI ISZLAMISTA MERÉNYLETSOROZAT ÓTA HÉT EMBERT ÍTÉLTEK EL HASONLÓ OKBÓL. KOSZOVÓ KÉRÉSÉRE AZ INTERPOL TÖRÖLTE KÖRÖZÉSI LISTÁJÁRÓL RAMUSH HARADINAJ MINISZTERELNÖKÖT, AKI ELLEN 2004-BEN SZERBIA KÉRÉSÉRE ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT. BELSÕ VIZSGÁLATOT RENDELT EL A HÁGAI NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉK SLOBODAN PRALJAK ÜGYÉBEN, AKI KÉT NAPPAL EZELÕTT ÖNGYILKOSSÁGOT KÖVETETT EL A BÍRÓSÁGON. UKRAJNA ADÓS MARADT TÖBB VÁLLALT ÍGÉRETÉVEL, EZÉRT BRÜSSZEL ÚGY DÖNTÖTT, NEM FOLYÓSÍTJA KIJEVNEK AZ 1,8 MRD DOLLÁROS SEGÉLYCSOMAG UTOLSÓ RÉSZLÉTÉT. SZÍRIAI FELKELÕK LELÕTTÉK A KORMÁNYERÕK EGYIK HARCI HELIKOPTERÉT PÉNTEKEN AZ ORSZÁG DÉLNYUGATI RÉSZÉBEN, HÁROM KATONA ÉLETÉT VESZTETTE. HONDURASBAN RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTOT VEZETTEK BE AZ ELNÖKVÁLASZTÁS UTÁNI ZAVARGÁSOK MIATT, ÍGY A HADSEREG ÉS A RENDÕRSÉG SZÉLESEBB JOGKÖRÖKET KAP A FELLÉPÉSRE. ARGENTÍNA BEFEJEZI A KÉT HETE ELTÛNT SAN JUAN 44 FÕS LEGÉNYSÉGÉNEK KIMENTÉSÉRE TETT KÍSÉRLETEKET, DE A TENGERALATTJÁRÓT TOVÁBB KERESIK. MÁSFÉL ÉV MÚLVA, 2019. ÁPRILIS VÉGÉN MOND LE A JAPÁN CSÁSZÁR KÖZÖLTÉK TOKIÓBAN; AKIHITÓT IDÕSEBB FIA, NARUHITO HERCEG KÖVETI A TRÓNON. A TESLA BEÜZEMELTE A VILÁG LEGNAGYOBB AKKUMULÁTORTELEPÉT AUSZTRÁLIÁBAN, A TELEP 30 EZER HÁZTARTÁS ÁRAMIGÉNYÉT KÉPES KIELÉGÍTENI ÁTMENETI IDEIG. NÉMETORSZÁG NEM TÁMOGATJA TOVÁBB A TESLA MODEL S VÁSÁRLÁSÁT MIVEL AZ AUTÓT A TESLA NEM ÁRULJA A 60 EZER EURÓS ÁRKÜSZÖB ALATTI ALAPKIVITELBEN. HÁROM HEGYMÁSZÓT SODORT EL A LAVINA AZ ÉSZAK-ERDÉLYI KELEMEN-HAVASOKBAN, EGYIKÜK TÚLÉLTE, KETTÕT KERESNEK. HALÁLOS GÁZOLÁS AZ M0-SON, NAGYTARCSÁNÁL; A FÉRFI KORÁBBAN A SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT AUTÓJÁVAL ÉS AKKOR ÉRTE A BALESET, AMIKOR KISZÁLLT A JÁRMÛBÕL. 18 MILLIÁRD FORINTOS PÉNZMOSÁSI ÜGY BUDAPESTEN; A FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG 36 MAFFIÓZÓ ELLEN EMELT VÁDAT, A BANDÁBAN KÜLFÖLDIEK IS VANNAK. GÁZOLT, MAJD ELHAJTOTT EGY 50 ÉVES FÉRFI SÁRVÁRON, ZALAEGERSZEGEN FOGTÁK EL; KÉT ÁLDOZATA ÉLETVESZÉLYES SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY KISTEHERAUTÓ ÉS EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI DOROG TÉRSÉGÉBEN, EGY SÉRÜLTET KÓRHÁZBA VITTEK A MENTÕK. GYERMEKPORNOGRÁFIA MIATT NÉGY ÉV BÖRTÖNT KAPOTT EGY 20 ÉVES FEGYVERNEKI FÉRFI, AKI 28, TÖBBNYIRE 18 ÉVNÉL FIATALABB LÁNYT ZSAROLT A FACEBOOKON.