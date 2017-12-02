2017. december 2.,
szombat, Melinda, Vivien napja

Trump: Rex Tillerson nem távozik

Hír TV

2017. december 2., szombat 09:10

Tillerson tegnap nevetségesnek minősítette a távozásáról szóló bennfentes értesülést.

Donald Trump egy Twitter-üzenetben azt írta, Rex Tillerson nem távozik, és noha bizonyos témákban nem értenek egyet, együttműködésük jó. Csütörtökön magas beosztású washingtoni tisztségviselők azt állították, hogy Trump Tillerson menesztését fontolgatja, mert nézeteltéréseik vannak a többi között Észak-Korea ügyében.

Újból meghallgatják Trump vejét és tanácsadóját

Ismét meghallgatja az amerikai elnök vejét és tanácsadóját a 2016-os amerikai elnökválasztást érintő orosz beavatkozást vizsgáló szenátusi hírszerzési bizottság.

A testület azután döntött Jared Kushner beidézéséről, hogy Donald Trump nemzetbiztonsági tanácsadója beismerte, hazudott az FBI-nak az orosz nagykövettel folytatott tárgyalásokról. Michael Flynn ellen hamis tanúzás miatt emelt vádat az ügyet vizsgáló különleges ügyész. Sajtóhírek szerint Flynn vádalku keretében terhelő vallomást tehet az amerikai elnök vejére, aki utasította az oroszokkal való kapcsolatfelvételre.

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