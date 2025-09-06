Keresés

2025. 09. 06. Szombat
Trump rendeletet írt alá a kereskedelmi megállapodást kötő országok vámmentességéről

2025. szeptember 06., szombat 07:28 | MTI

Donald Trump amerikai elnök aláírta az Egyesült Államokkal kereskedelmi megállapodást kötő országoknak bizonyos exporttermékekre vámmentességet biztosító végrehajtási rendeletet.

  • Trump rendeletet írt alá a kereskedelmi megállapodást kötő országok vámmentességéről

Az Egyesült Államokkal kereskedelmi megállapodást kötött országokra vonatkozó mentességek hétfő reggel lépnek hatályba. A rendelet megfogalmazása szerint a vámcsökkentés a "kereskedelmi partnernek az Egyesült Államokkal kötött kölcsönös kereskedelmi megállapodásban vállalt kötelezettségvállalásainak terjedelmétől és gazdasági értékétől, valamint az Egyesült Államok nemzeti érdekeitől függ".

A csökkentések olyan termékekre vonatkoznak, amelyeket "nem lehet az Egyesült Államokban termeszteni, bányászni vagy természetes úton előállítani", illetve amelyekből nem állítanak elő elegendő mennyiséget a belföldi kereslet kielégítésére.

A rendeletben meghatározott nulla vámtételek között szerepelnek a grafit és a nikkel különböző formái, amelyek a rozsdamentes acél és az elektromos járművek akkumulátorainak kulcsfontosságú összetevői. A rendelet hatálya alá tartoznak továbbá a generikus gyógyszerekben használt vegyületek is.

A rendelet lehetővé teszi a természetes grafit, a neodímium mágnesek és a fénykibocsátó diódák (LED-ek) vámjának eltörlését, valamint megszünteti a korábbi vámmentességet bizonyos műanyagok és a napelemek egyik legfontosabb alkotóeleme, a poliszilícium esetében.

 

Forrás: MTI

Fotó: starmag.com

