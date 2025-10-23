Keresés

2025. 10. 23. Csütörtök
Külföld

Egyelőre várni kell a békecsúcsra, Trump is megszólalt az ügyben

2025. október 23., csütörtök 07:22 | MTI
Vlagyimir Putyin halasztás Donald Trump békecsúcs

Donald Trump amerikai elnök szerdán közölte, hogy későbbi időpontra halasztotta a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a jövő hétre kilátásba helyezett találkozóját.

  • Egyelőre várni kell a békecsúcsra, Trump is megszólalt az ügyben

A bejelentést a Mark Ruttével, a NATO főtitkárával folytatott tárgyalás után tette a Fehér Házban. Trump indoklása szerint nem érezte, hogy a találkozó "most hozná meg az elvárt eredményt."

"Töröltük a találkozót Putyin elnökkel, nem érezzük helyénvalónak. Nem vinne bennünket oda, ahova jutni akarunk, így töröltem. A jövőben fogjuk megtartani"

– fogalmazott az amerikai elnök.

Donald Trump azt is elmondta, hogy hosszú megfontolás után hozta meg a szankciós döntést két nagy orosz olajvállalat ellen, aminek célja, hogy a háború lezárását elősegítse. A büntetőlépések hatályát illetően kijelentette:

"reméljük, hogy nem lesznek életben túlságosan hosszú ideig, reméljük, hogy a háború lezárul".

Szerdán Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter jelentett be két meghatározó orosz olajipari nagyvállalat, a Rosnyeft és a Lukoil ellen szankciót.

Az elnök megismételte kedden is hangoztatott véleményét, hogy mind az ukrán, mind az orosz fél békét akar, és egyben kifejezte meggyőződését, hogy sikerül pontot tenni az ukrajnai konfliktus végére. Kifejtette, hogy a közelmúltban nyolc háborús konfliktus lezárását sikerült elérni, és egy maradt hátra, az orosz-ukrán háború.

Donald Trump újságírói kérdésre megismételte, hogy

az Egyesült Államoknak nincs szándékában nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat Ukrajna rendelkezésére bocsátani.

Érvként azt említette, hogy a Tomahawk kezelésének elsajátítása legkevesebb hat hónap, de inkább egy év intenzív kiképzést igényel, és hangsúlyozta, hogy nagyon összetett eszközökről van szó.

"Az egyedüli mód, hogy a Tomahawkot kilőjék az, hogy mi indítjuk el, mi pedig ezt nem fogjuk megtenni"

– jelentette ki az amerikai elnök, hozzáfűzve, hogy az Egyesült Államok nem fog másokat kiképezni a rakéta használatára.

Fotó: Shutterstock

 

 



