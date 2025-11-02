Trump parancsot adott: amerikai katonai művelet készülhet Nigériában

Megosztás itt:

A miniszter közösségi médiában megjelent bejegyzésében azt írta, hogy "a nigériai kormány vagy megvédi a keresztényeket, vagy mi fogjuk megölni az iszlamista terroristákat, akik ezeket a szörnyűséges atrocitásokat elkövetik".

Donald Trump elnök szombaton saját közösségi oldalán jelezte, hogy utasítást adott a Pentagonnak, hogy készüljön fel egy lehetséges katonai műveletre Nigériában, amelyet egy mostanra "kegyvesztett országnak" nevezett.

Az elnök egyben kilátásba helyezte, hogy amennyiben a nyugat-afrikai ország kormánya nem tesz intézkedéseket a keresztények elleni erőszak megfékezésére, akkor "az Egyesült Államok azonnal leállít minden segélyt és egyéb segítségnyújtást Nigéria számára".

A nigériai kormány tagadja, hogy az országban előforduló erőszakos cselekmények kizárólag a keresztény közösséget céloznák.

Donald Trump még pénteken "különös aggodalomra okot adó országnak" minősítette Nigériát a muszlim többségű országban a keresztényeket fenyegető erőszak miatt.

Az elnök szintén Truth Social közösségi oldalán jelentette be döntését, amely lehetővé teszi szankciók kiszabását a nyugat-afrikai országgal szemben.

"A kereszténységet egzisztenciális fenyegetés éri Nigériában. Keresztények ezreit gyilkolják meg, Radikális iszlamisták a felelősek ezért a tömegmészárlásért"

- írta Donald Trump, és azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok más országokban sem engedi meg a keresztények elleni atrocitásokat.

"Készen állunk, hajlandóak és képesek vagyunk megóvni a nagyszerű keresztény népességet világszerte"

- fogalmazott Donald Trump.

Az elnök ugyanakkor egy pénteki nyilatkozatában tagadta, hogy Venezuela ellen az Egyesült Államok katonai beavatkozásra készülne az országba irányuló kábítószer-csempészet megállítása érdekében.

Az amerikai haderő az elmúlt két hónapban rendszeresen hajt végre tengeri csapásokat nemzetközi vizeken, feltételezett kábítószercsempész hajók ellen, amelyek többsége Venezuelából fut ki. Összesen már 15 ilyen katonai műveletet hajtottak végre, a legutóbbit szombaton. Az amerikai kormány azt is közölte, hogy a csapásokban mintegy 65 feltételezett kábítószer-kereskedővel végzett.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)