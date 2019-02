Trump: olyanok hirdetik a nyílt határokat, akik maguk falak mögött élnek

Február végén ismét találkozik Donald Trump Kim Dzsong-Ünnel, ezúttal Vietnamban. Ez lesz az amerikai elnök és az észak-koreai vezető második csúcstalálkozója. Trump erről évértékelő beszédében számolt be. A Kongresszus tagjait arra szólította fel az elnök, hogy vessenek véget a megosztottságnak, a legnagyobb ellentétet okozó mexikói határfal építéséhez viszont továbbra is ragaszkodik.

Emberi pillanatok két belpolitikai csörte között: republikánusok és demokraták együtt énekeltek egy 81 éves holokauszttúlélőnek, aki a tavalyi pittsburghi zsinagógamerénylet egyik túlélője is egyben.

A férfi az elnöki évértékelő, a hagyományos neve szerint "az unió helyzetéről" szóló beszéd egyik meghívottjaként volt jelen a washingtoni Kongresszusban, ahol a szenátorok és képviselők mellett a kormányzat tagjai és közéleti szereplők hallgatták Donald Trump szavait.

A politikai egység gondolata nemcsak a közös éneklésben jelent meg, ez volt az egyik központi eleme az elnöki évértékelőnek is - amit éppen azért kellett elhalasztani januárról, mert a költségvetéssel kapcsolatos pártközi ellentétek rekord hosszúságú kormányzati leálláshoz vezettek.

Együtt véget vethetünk az évtizedek óta tartó politikai állóháborúnak. Áthidalhatjuk a viszályokat, begyógyíthatjuk a régi sebeket, új koalíciókat építhetünk, új megoldásokat hozhatunk létre, és megnyithatjuk a kaput Amerika jövőjének rendkívüli ígérete előtt. A döntés a mi kezünkben van – mondta az elnök. Nem sokkal később viszont éppen azt a témát hozta fel ismét, ami a legmélyebben megosztja a washingtoni politikusokat.

A múltban az itt lévők többsége megszavazott egy falat. De sosem épült rendes fal. Én megépítem – jelentette ki Donald Trump. Trump szerint ellentmondásos, hogy a mexikói határfal építésének ellenzői közül sokan fallal körülvett magánbirtokon élnek.

Egyetlen ügy sem mutatja jobban az amerikai munkásosztály és a politikai osztály közti szakadékot, mint az illegális bevándorlás. Gazdag politikusok és adományozók kampányolnak a nyitott határokért, miközben falak és kapuk mögött, őrökkel körülvéve élnek – mondta.

A fal ügyében az elnökválasztási kampány óta nincs igazi előrelépés, egy másik számára fontos területen viszont most konkrétumokról számolhatott be Trump elnök.

Még sok munka van hátra, de jó viszonyt ápolok Kim Dzsongünnel. Kim elnök úr és én újra találkozunk február 27-én én 28-án Vietnamban – jelentette be az elnök.

Ez lesz az amerikai elnök és az észak-koreai vezető második csúcstalálkozója a tavalyi szingapúri egyeztetés után. A két ország közti diplomáciai viszony javulásában Trump nem győzte méltatni a saját szerepét.

Merész új diplomáciánk részeként folytatjuk történelmi törekvéseinket a Koreai-félsziget békéjéért. A túszaink hazatértek, a nukleáris tesztek leálltak, és több mint 15 hónapja nem volt rakétakilövés. Ha nem választottak volna meg engem az Egyesült Államok elnökének, véleményem szerint most egy nagy háborút vívnánk Észak-Koreával – erősítette meg Donald Trump.

Azóta Dél-Korea is reagált a fejleményekre, a szöuli vezetés üdvözölte az újabb csúcstalálkozó hírét, kiemelve, hogy annak helyszíne is különleges - hiszen bár korábban amerikai és vietnami katonák gyilkolták ott egymást, a két ország most már baráti viszonyt ápol.