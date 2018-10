Bizonyítéka nincs, de Trump szerint lehetnek köztük terroristák

A közép-amerikai migránskaraván átmeneti sátortábora a mexikói Huixtla városában. A menetelők kedden két napos pihenőbe kezdtek, hogy erőt gyűjtsenek a további utazáshoz. A helyiek tiszta ruhákkal, gyógyszerrel, étellel és itallal látták el a karaván tagjait.

Az immár 10 ezer fősre duzzadt menet október 13-án indult el a hondurasi San Pedro Sula városából, az elviselhetetlen erőszak és a munkanélküliség elől.

„Leginkább az erőszak és a gazdasági válság miatt. A legtöbben ezért vándorlunk el, hogy jobb életet biztosítsunk a családnak” – mondta egy hondurasi migráns.

A kezdetben 1000 fős hondurasi karaván egészen Guatemaláig menetelt, ahol újabb ezrek csatlakoztak hozzájuk, majd Mexikó felé vették az útjukat, és a határőrök hiába próbálták erővel megállítani őket. A végállomás az Egyesült Államok, az eddigi tempóval néhány hét alatt odaérhetnek, de előbb Mexikónak fel kell dolgoznia a menedékjogi kérelmüket, ez pedig akár 45 napig is eltarthat.

A bevándorlásellenes amerikai kormányzat mindenáron megakadályozná a tömeges illegális határátlépést. Donald Trump kabinetje szerint a menetet baloldali csoportok szervezték és a venezuelai kormány pénzeli, az amerikai elnök ezen felül azt állítja, hogy közel-keleti terroristák vegyültek a karaván tagjai közé.

„Szeretném elmondani Trump elnök úrnak, hogy itt csak alázatos, keményen dolgozó emberek vannak. Szegények vagyunk, de dolgozni akarunk. Hogy mondhatja azt egy gyereknek, egy anyának, hogy terroristák? Nem vagyunk terroristák, nem vagyunk tolvajok vagy bandatagok. Csak dolgozni akarunk és segíteni a családunkon” – mondta egy hondurasi migráns.

Újságírói kérdésre Donald Trump elismerte, hogy semmilyen bizonyítéka sincs arra, hogy közel-keleti terroristák is lennének a menetben.

„Azok között, akiket mostanában elfogtak a határőrök, vannak közel-keleti emberek, oké? Úgyhogy nem lepődik meg az ember, amikor ilyet hall. Már hallottunk ilyet korábban. Mindig megtörténik, ma reggel is megtörtént. Nagyon jó a kapcsolatunk a határőrséggel, és ők azt mondják, hogy ilyen mindig történik, mindig jönnek a Közel-Keletről. Nem is mondjuk, hogy jók, vagy rosszak, persze vannak nagyon rosszak, de elfogják őket. Nagyon is lehetnek köztük. Semmire sincs bizonyíték semmire, de nagyon is lehetnek köztük” – mondta az amerikai elnök.

Trump korábban azzal fenyegette a közép-amerikai országokat, hogy leállítja a segélyezésüket, amiért hagyják, hogy az emberek elvándoroljanak a régióból.