2018. január 2.,
kedd, Ábel napja

Trump nem tud leállni

Hír TV

2018. január 2., kedd 07:50, frissítve: kedd 08:41

Pakisztánnak ment neki Donald Trump első újévi Twitter-üzenetében.

Trump szerint tarthatatlan, hogy Iszlámábád megvezeti az amerikai kormányt és terroristáknak nyújt búvóhelyet – miközben több tíz milliárd dolláros támogatást kap az Egyesült Államoktól. A washingtoni vezetés válaszul 250 milliárd dollár Pakisztánnak odaígért segély visszatartását fontolgatja.

A pakisztáni vezetés Trump üzenetére reagálva közölte, hogy minden Amerikától kapott pénzzel el tudnak számolni.

Hír TVvissza a címlapra
PakisztánTwitterDonald Trump

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Teljesen alkalmatlannak tartják Balog Zoltánt miniszternek

2

Hír TV

Az Eximbank vezetője halt meg síelés közben Ausztriában

3

Hír TV

Válasz helyett csak kioktatást kapott Hadházy

4

Hír TV

Nem bírta a sok csalást a Miniszterelnökség

5

Hír TV

„Ennél már nincs lejjebb”

6

Hír TV

Nem kell sokat várni Áder bejelentésére