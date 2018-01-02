Trump nem tud leállni

ÁDER JÁNOS: LEGYEN ERÕNK MINDIG, MINDEN HELYZETBEN TISZTELNI A MÁSIK EMBERT, EGYMÁSBAN A MAGYART.
VONA GÁBOR: MI POLITIKUSOKKAL, PÁRTOKKAL ÉS PROGRAMOKKAL KÜZDÜNK, NEM AZ EMBEREKKEL, A FIDESZ ÉS AZ MSZP AZ ELLENFELÜNK, DE A SZAVAZÓIK NEM.
LMP: 2018 KOMOLY LEHETÕSÉGET AD ARRA, HOGY 27 ÉV ROSSZ POLITIKÁJÁT VÉGLEG LEZÁRJUK, MERT A KORSZAKVÁLTÁS EGY KARNYÚJTÁSNYIRA VAN TÕLÜNK.
GULYÁS GERGELY A FIDESZ FRAKCIÓVEZETÕJE SZERINT, SOROS GYÖRGY A FIDESZ 2018-AS KAMPÁNYÁBAN IS JELEN LESZ.
AKÁR MÁR EGY HÉTEN BELÜL BEJELENTHETI A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK, HOGY MIKORRA TÛZI KI A 2018-AS VÁLASZTÁS IDÕPONTJÁT.
AZ ELLENZÉKI PÁRTOK KÖZÜL A JOBBIK, AZ LMP ÉS A MOMENTUM ÖNÁLLÓAN INDUL, AZ MSZP, A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ, AZ EGYÜTT ÉS A PÁRBESZÉD ESETÉBEN AZONBAN EZ MÉG NINCS TELJESEN TISZTÁZVA.
CSOPORTOS LÉTSZÁMLEÉPÍTÉS LEHET A KÖZSZFÉRÁBAN A VÁLASZTÁS UTÁN, A MAGYAR NEMZET SZERINT ERRE EGY, A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ÁLTAL MEGNYERT UNIÓS PÁLYÁZATBÓL LEHET KÖVETKEZTETNI.
MEGALÁZÓNAK TARTJÁK A BKV-DOLGOZÓK A CÉG 12%-OS BÉREMELÉSI AJÁNLATÁT, AZ EGYSÉGES KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET NEM IS ÍRTA ALÁ A JAVASLATOT.
NEMES GÁBOR, ELNÖK, EKSZ: AZ ELÉGEDETLENSÉGET MUATTAJA, HOGY MÁR CSAKNEM EZER BKV-DOLGOZÓ LETÉTBE HELYEZTE FELTÉTELES FELMONDÓLEVELÉT ÉS JELENLEG IS NAGYON SOKAN TÁVOZNAK A BKV-TÓL.
JANUÁR 1-JÉTÕL ÚJABB 5 SZÁZALÉKKAL EMELKEDIK A KATONÁK ILLETMÉNYE.
10-RÕL 20 ÉVRE EMELKEDIK JANUÁR 1-JÉTÕL A 12 ÉV ALATTI GYERMEKEK SÉRELMÉRE ELKÖVETETT SZEXUÁLIS BÛNCSELEKMÉNYEK BÜNTETÉSI TÉTELE.
VÁLTOZIK TÖBB, A CSALÁDOKAT ÉRINTÕ JOGSZABÁLY: EMELIK PL. A GYED-ET, NÕ A KÉTGYERMEKESEK CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNYE, AZ EGYSZERI ANYASÁGI TÁMOGATÁST PEDIG KITERJESZTIK A HATÁRON TÚLRA IS.
KIFOGÁST NYÚJTOTT BE AZ EGYIK OROSZ GYÁRTÓ A ROSZATOM FELLEBBVITELI BIZOTTSÁGÁNÁL, AMIÉRT MÛSZAKI OKOKRA HIVATKOZVA KIZÁRTÁK A PAKS II. EGYIK LEGNAGYOBB TENDERÉBÕL MAGYAR NEMZET.
FÉL NAPRA BLOKKOLTÁK EGY AFD-KÉPVISELÕ TWITTER-FIÓKJÁT, AMIÉRT NEKIMENT A KÖLNI RENDÕRSÉG ARAB NYELVÛ ÚJÉVI ÜDVÖZLETÉNEK.
BERLINBEN 10, KÖLNBEN 9 NÕ TETT FELJELENTÉST SZEXUÁLIS MOLESZTÁLÁSÉRT, EDDIG ÖSSZESEN 10 GYANÚSÍTOTTAT AZONOSÍTOTT A NÉMET RENDÕRSÉG.
FERENC PÁPA SZERINT AZ ELMÚLT ESZTENDÕT HÁBORÚK ÉS HAZUGSÁGOK ÁRNYÉKOLTÁK BE, A KATOLIKUS EGYHÁZFÕ FELSZÓLÍTOTTA AZ EMBEREKET, VÁLLALJANAK FELELÕSSÉGET TETTEIKÉRT.
HÁBORÚVAL FENYEGETTE MEG AZ ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKAT, KIM DZSONG UN KÖZÖLTE, NUKLEÁRIS FEGYVEREIK MÁR ELÉRIK AZ AMERIKAI TERÜLETEKET.
PAKISZTÁNNAK MENT NEKI DONALD TRUMP ELSÕ ÚJÉVI TWITTER-ÜZENETÉBEN, SZERINTE TARTHATATLAN, HOGY ISZLÁMÁBÁD MEGVEZETI AZ AMERIKAI KORMÁNYT ÉS TERRORISTÁKNAK NYÚJT BÚVÓHELYET.
MEGÖLTEK EGY RENDÕRT A TÜNTETÕK IRÁNBAN, A KORMÁNYELLENES MEGMOZDULÁSOKNAK MÁR 20 HALÁLOS ÁLDOZATA VAN, TÖBBSÉGÜK DEMONSTRÁLÓ.
LEGKEVESEBB 29 CIVIL, KÖZTÜK 9 GYEREK MEGHALT A SZÍRIAI KORMÁNYERÕK ÉS ELLENZÉKI FEGYVERESEK ÖSSZECSAPÁSAIBAN KELET-GÚTA TÉRSÉGÉBEN.
HATÁROZATOT SZAVAZOTT MEG A CISZJORDÁNIAI TELEPEK ANNEKTÁLÁSÁRÓL AZ IZRAELI LIKUD KÖZPONTI BIZOTTSÁGA.
BULGÁRIA ÁTVETTE AZ EURÓPAI UNIÓ SOROS ELNÖKSÉGÉT ÉSZTORSZÁGTÓL, AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG JANUÁR 11-ÉN EGYEZTET A BOLGÁR PRIORITÁSOKRÓL SZÓFIÁBAN.
9 FOGOLY MEGHALT ÉS 14 MEGSEBESÜLT EGY BRAZÍLIAI BÖRTÖNLÁZADÁSBAN, AZ EGYIK ÁLDOZATOT LEFEJEZTÉK; A 106 SZÖKÖTT RAB KÖZÜL A HATÓSÁGOKNAK EDDIG CSUPÁN 27-ET SIKERÜLT ÚJRA ELFOGNIUK.
JANUÁR 2-ÁN AZ ISKOLASZÜNETBEN ÉRVÉNYES MENETREND SZERINT KÖZLEKEDNEK A BKK JÁRATAI A FÕVÁROSBAN.
MEGGYÚJTOTT EGY PETÁRDÁT EGY 15 ÉVES FIÚ, ÉS AZ ÚTRA DOBTA POMÁZON, A RENDÕRÖK 99 PETÁRDÁT TALÁLTAK A ZSEBÉBEN.
PARKOLÓ GÉPKOCSIKNAK ÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYAUTÓ A BUDAI ALSÓ RAKPART LÁNCHÍD ALATTI SZAKASZÁN, AMELYET A MÛSZAKI MENTÉS IDEJÉRE TELJES SZÉLESSÉGÉBEN LEZÁRTAK.
VILLANYOSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT AUTÓ MIATT NINCS ÁRAM 40 KAMONDI HÁZBAN, A HIBÁT A SZOLGÁLTATÓ ELÕRELÁTHATÓLAG KEDD ESTÉRE TUDJA ELHÁRÍTANI.
ELÕZETES SZÓVÁLTÁST KÖVETÕEN MEGÖLTE BARÁTNÕJÉT EGY 29 ÉVES FÉRFI SZEGEDEN.
FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓBUSZ ÉS EGY SZEMÉLYAUTÓ A PEST MEGYEI RÁD KÖZSÉG BELTERÜLETÉN, A SZEMÉLYGÉPKOCSI VEZETÕJE MEGHALT.
GÁZOLT A 61-ES VILLAMOS A HÛVÖSVÖLGYI ÚTON, BUDAPESTEN, A GYALOGOS FÉRFI OLYAN SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT, HOGY A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE.
ELFOGTÁK A RENDÕRÖK AZT A 21 ÉVES FÉRFIT, AKI A FÕVÁROSI NORMAFÁNÁL TÖRTÉNT BALESET UTÁN SEGÍTSÉGNYÚJTÁS NÉLKÜL ELHAGYTA A HELYSZÍNT, A FRONTLIS ÜTKÖZÉSNEK 3 SÚLYOS SÉRÜLTJE VAN.