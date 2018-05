Trump nem tilthat le senkit a követői közül a Twitteren

A KORMÁNY ELSÕKÉNT A STOP SOROS ELFOGADÁSÁVAL KEZDI A TÖRVÉNYKEZÉSI CIKLUST JELENTETTE BE GULYÁS GERGELY ELSÕ KORMÁNYINFOJÁN. GULYÁS GERGELY: A KORMÁNY NEM CSÖKKENTI AZ ADÓT, HOGY OLCSÓBB LEGYEN AZ ÜZEMANYAG. JÚNIUS 13-ÁN KERÜLHET AZ ORSZÁGGYÛLÉS ELÉ A 2019-ES KÖLTSÉGVETÉS. KÉT ÉVIG SEMMILYEN TISZTSÉGÉRT NEM INDULHAT AZ LMP-BEN HADHÁZY ÁKOS A PÁRT FEGYELMI BIZOTTSÁGÁNAK DÖNTÉSE NYOMÁN. SCHMIDT MÁRIA: HIDEGHÁBORÚS PROJEKTRE JÖTT LÉTRE AZ EURÓPAI UNIÓ, DE A HIDEGHÁBORÚNAK VÉGE, AZ EU-NAK IS MEG KELL ÚJULNIA. 674 MILLIÓ FORINTOS ÁLLAMI MEGBÍZÁST KAPOTT VAJNA TÍMEA BARÁTNÕJE 24.HU. MELLÁR TAMÁS: AZ ELLENZÉKI PÁRTOK ÉVTIZEDEKRE BERENDEZKEDTEK AZ ELLENZÉKI SZEREPRE ÉS CSAK EGYMÁS KÖZÖTT VERSENYEZNEK. NYOMOZNAK A FIDESZES SZABÓ ZSOLT 1,2 MILLIÁRD FORINTOS OFFSHORE SZÁMLÁJA ÜGYÉBEN. „ELBUKTAD, VIKTOR” ÉNEKELTÉK AZ ÚJPEST SZURKOLÓK, MIUTÁN A FELCSÚT ELBUKTA A MAGYAR KUPADÖNTÕT AZ ÚJPEST LABDARÚGÓ CSAPATA ELLEN. KEVÉS VOLT A FELCSÚTI NÉZÕ A MAGYAR KUPADÖNTÕN, PEDIG INGYEN SZÁLLÍTOTTÁK ÕKET, ÉS INGYENJEGGYEL MEHETTEK BE A SZURKOLÓK. KEVÉS A KÖZMUNKÁS KOMLÓN, EZÉRT A LAKOSSÁG SEGÍTSÉGÉT KÉRTE AZ ÖNKORMÁNYZAT A FÛNYÍRÁSHOZ. TRUMP BEJELENTETTE, HOGY ELMARAD A CSÚCSTALÁLKOZÓJA KIM DZSONG UNNAL. MEGSZORÍTÁSOKAT VÁR EL A MAGYAR KORMÁNYTÓL BRÜSSZEL. EURÓPAI BIZOTTSÁG: MAGYARORSZÁG MEGSÉRTI A KÖZÉPTÁVÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNYCÉLHOZ VALÓ KÖZELEDÉS SZABÁLYÁT. A CEGLÉDBERCELI BALESET UTÁN KAMPÁNYT INDÍT A ROMÁN RENDÕRSÉG AZ OKOSTELEFONOK VEZETÉS KÖZBENI HASZNÁLATA ELLEN. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KÖNNYÍTENÉ A KKV-K TÕKEPIACI FINANSZÍROZÁSHOZ JUTÁSÁT. TOVÁBB NÕ A KANYARÓS MEGBETEGEDÉSEK SZÁMA UKRAJNÁBAN, AZ ÉV ELEJE ÓTA 17 EZREN BETEGEDTEK MEG. OROSZ FEGYVERREL LÕHETTÉK LE AZ OROSZ UKRÁN HATÁRNÁL 2014-BEN LEZUHANT MALAJZIAI UTASSZÁLLÍTÓ GÉPET. MESSZE MÉG A KOMPROMISSZUM AMERIKA ÉS EURÓPA KÖZÖTT JELENTETTE KI A NÉMET KÜLÜGYMINISZTER AZ IRÁNI ATOMALKU TÁRGYALÁSA UTÁN. AZ IRÁNI ATOMMEGÁLLAPODÁS MEGMENTÉSÉRÕL TÁRGYAL KÍNÁBAN ANGELA MERKEL. ELLENÕRZIK MOSTANTÓL A TÜRKMÉN ILLEMHELYEKET ÉS OTTHONOKAT AZÉRT, HOGY NE A TÜRKMÉN DIKTÁTOR ARCKÉPÉT HASZNÁLJÁK VÉCÉPAPÍRNAK AZ ORSZÁGBAN. ENSZ-MEGBÍZOTT: SÜRGÕS LÉPÉSEK KELLENE EGY ÚJABB IZRAELI-PALESZTIN HÁBORÚ ELKERÜLÉSÉRE. SZEPTEMBERBEN KEZDÕDHET A VÖRÖSMARTY TÉR ÉS KÖRNYÉKÉNEK FELÚJÍTÁSA 86 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT TÁBORI LÁSZLÓ KORÁBBI VILÁGCSÚCSTARTÓ KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVFUTÓ. GYALOGOST GÁZOLT HALÁLRA EGY AUTÓS BUDAPESTEN A BLAHA LUJZA TÉREN. BÖRTÖNBEN MARAD BENE LÁSZLÓ, AKI RÉSZT VETT A SKÁLA PÉNZSZÁLLÍTÓJÁNAK 1992-ES KIRABLÁSÁBAN, ÉS 3 EMBERT MEGGYILKOLT.