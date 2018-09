Trump nem hiszi el, hogy ezrek haltak meg a hurrikánban

2018. SZEPTEMBER 14., PÉNTEK ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁGTÓL EL AKARJÁK VENNI A HATÁRÕRIZET JOGÁT KOSSUTH RÁDIÓ, 180 PERC. ORBÁN: BRÜSSZELBÕL ZSOLDOSOKAT AKARNAK IDEKÜLDENI, AKIK BE FOGJÁK ENGEDNI A MIGRÁNSOKAT 180 PERC. ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ SZERINT A PÁRIZSI MEGÁLLAPODÁSNÁL AMBICIÓZUSABB VÁLLALÁSOKRA VAN SZÜKSÉG A FÖLD KLÍMÁJÁNAK VÉDELME ÉRDEKÉBEN. KOCSIS MÁTÉ FIDESZ-FRAKIÓVEZETÕ: NEM FOGJUK MEGENGEDNI, HOGY ELVEGYÉK MAGYARORSZÁGTÓL A HATÁRÕRIZET JOGÁT! ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK NAPIREND ELÕTTI FELSZÓLALÁSÁVAL KEZDÕDIK HÉTFÕN AZ ORSZÁGGYÛLÉS ÕSZI ÜLÉSSZAKA. A FIDESZ-KDNP MEGALAPÍTJA NÉPESEDÉSPOLITIKAI KABINETJÉT MELYET NOVÁK KATALIN EMMI-ÁLLAMTITKÁR VEZET MAJD. A BEVÁNDORLÁSSAL FOGLALKOZÓ ÚJ KABINET VEZETÕJE NÉMETH SZILÁRD LESZ. EGYÁLTALÁN NINCS HATÁSA A MAGYAR GAZDASÁGRA A JUDITH SARGENTINI ÁLTAL JEGYZETT JELENTÉS ELFOGADÁSÁNAK - MAGYAR IDÕK. ÚJ REGIONÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOT NYITOTT AZ FORD BUDAPESTEN. KÖZEL 200 MILLIÓ FT-OS EU-S TÁMOGATÁS SEGÍTSÉGÉVEL ÚJÍTJÁK FEL ÉS BÕVÍTIK KESZTHELYEN AZ ÉLETFA ÓVODA KÍSÉRLETI UTCAI TAGÓVODÁJÁT. 1,2 SZÁZALÉKKAL EMELKEDTEK JÚLIUSBAN A MEZÕGAZDASÁGI TERMELÕI ÁRAK, MINT EGY ÉVVEL EZELÕTT KÖZÖLTE A KSH. A SZÁZADVÉG KÜLÜGYI IGAZGATÓJA SZERINT AZ EURÓPAI PARLAMENT CSALT A MAGYAR JOGÁLLAMISÁG HELYZETÉRÕL SZÓLÓ SZERDAI SZAVAZÁSON. KORMÁNYELLENES TÜNTETÉST SZERVEZ A BALOLDALI ELLENZÉK VASÁRNAPRA. SZIJJÁRTÓ: TÁMOGATNI KELL AZOKAT AZ AFRIKAI ORSZÁGOKAT, AMELYEK SEGÍTENEK, HOGY NE JÖJJENEK ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK EURÓPÁBA. ELSÕSORBAN AZ ENERGIAÜGYEKRÕL EGYEZTET AZ OROSZ ELNÖKKEL ORBÁN VIKTOR A JÖVÕ KEDDI, MOSZKVAI TALÁLKOZÓN REUTERS. AZ ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEK SEGÍTÉSÉÉRT KERESZT NÉPE DÍJJAL TÜNTETTE KI MAGYARORSZÁGOT A BIZTONSÁGPOLITIKAI KÖZPONT NEVÛ AMERIKAI INTÉZET. A CSEH RENDÕRSÉG ÕRIZETBE VETT EGY TERRORAKCIÓRA KÉSZÜLÕ ISZLAMISTÁT - KÖZÖLTE AZ MLADÁ FRONTA DNES CÍMÛ CSEH NAPILAP. LENGYEL KÜLÜGYMINISZTER: LENGYELORSZÁG ÉLNI FOG VÉTÓJOGÁVAL, HA AZ EURÓPAI TANÁCS SZANKCIÓKAT VEZET BE MAGYARORSZÁGGAL SZEMBEN. SPANYOL KÜLÜGYMINISZTER: AZ EP NEM FOGJA ELTÛRNI, HA ORBÁN VIKTOR SEMMIBE VESZI A HATALMI FÉKEKET BLOOMBERG. ROMÁN SAJTÓ: A LENGYEL ÉS A MAGYAR UTÁN A ROMÁN JOGÁLLAMISÁG HELYZETE IS NAPIRENDRE KERÜLHET AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL KÉR ANYAGI SEGÍTSÉGET A ROMÁN KORMÁNY A SERTÉSPESTIS MIATT. NÉGY PONTBÓL ÁLLÓ, A MENEKÜLTEK ELLÁTÁSÁT SEGÍTÕ FEJLESZTÉSI PROGRAMOT HAJT VÉGRE MAGYARORSZÁG UGANDÁBAN. 25 OLASZORSZÁGBA TARTÓ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓT MENTETT KI A TENGERBÕL A TUNÉZIAI HADITENGERÉSZET. SZERB ELNÖK: AZ UNIÓNAK GARANTÁLNIA KELL, HOGY SZERBIA 2025-IG AZ EU TAGJA LESZ, AMENNYIBEN MEGÁLLAPODIK KOSZOVÓVAL. BEMUTATTA A FRANCIA ELNÖK A SZEGÉNYSÉG ELLENI KORMÁNYTERVET, A PROGRAMRA A KÖVETKEZÕ NÉGY ÉVBEN 8 MILLIÁRD EURÓT KÖLTENEK. EMBERI JOGI BÍRÓSÁG: EMBERI JOGOKAT SÉRT A BRIT SZOLGÁLTATOK HÍRSZERZÉSI SZABÁLYOZÁSA. TURISTÁSKODÓ ÜZLETEMBERNEK MONDTA MAGÁT A LONDON ÁLTAL MERÉNYLETTEL VÁDOLT KÉT OROSZ FÉRFI. AZ EU MEGHOSSZABBÍTOTTA AZ OROSZORSZÁG ELLEN BEVEZETETT SZANKCIÓKAT. ÖT EURÓPAI ORSZÁGOT ÉS TÖBB SZÁZ JÁRATOT ÉRINT A RYANAIR DOLGOZÓK SZEPTEMBER 28-RA TERVEZETT ÚJABB SZTRÁJKJA REUTERS. AZ USA KÉT ÁLLAMÁBAN ÖSSZESEN EGYMILLIÓ EMBERT EVAKUÁLTAK FLORENCE HURRIKÁN MIATT. GÁZROBBANÁSOK TÖRTÉNTEK BOSTONTÓL ÉSZAKRA KÉT TELEPÜLÉSEN, MERT ELTÖRT A GÁZVEZETÉK, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. TÖBB HÁZBAN TÛZ KELETKEZETT, A HATÓSÁGOK MINTEGY 70 ÉPÜLETBÕL KIMENEKÍTETTÉK AZ EMBEREKET. ÉSZAK- ÉS DÉL-KOREA ÚJ ÖSSZEKÖTÕ IRODÁT NYITOTT PÉNTEKEN AZ ÉSZAK-KOREAI KESZONG HATÁRVÁROSBAN. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT KAMION AZ M1-ES AUTÓPÁLYA BUDAPEST FELÉ VEZETÕ OLDALÁN BICSKÉNÉL, LELASSULT A KÖZLEKEDÉS. PÉNZMOSÁS MIATT VÁDAT EMELT AZ ÜGYÉSZSÉG HÁROM EMBER ELLEN, AKIK KÜLFÖLDI UTALÁSOK FÉLREIRÁNYÍTÁSÁVAL KB. 35 MILLIÓ FT-HOZ JUTOTTAK. VÁDAT EMELTEK EGY FÉRFI ELLEN ZALAEGERSZEGEN, AKI ÉVEKEN ÁT ERÕSZAKOSKODOTT FIA BARÁTNÕJÉNEK 11 ÉVES LÁNYTESTVÉRÉVEL. VILLAMOSSAL ÜTKÖZÖTT EGY GÉPKOCSI DEBRECEN KÜLVÁROSÁBAN, A THOMAS MANN UTCA ÉS A BOLYAI UTCA KERESZTEZÕDÉSÉBEN. ÚTTESTRE BORULT EGY KAMION RAKOMÁNYA A 441-ES ÚTON, NAGYKÕRÖS KÖZELÉBEN.