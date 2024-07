Trump: nem hagyhatjuk, hogy a gonosz győzedelmeskedjen

A republikánus politikus beszámolt arról is, hogy a Kongresszus átfogó vizsgálatot fog lefolytatni annak felderítésére, hogy a biztonsági intézkedések során követtek-e el hibákat a kampánygyűlésen. Szerinte választ kell találni arra a kérdésre is például, hogyan lehetséges, hogy az elnökök védelmét ellátó Secret Service nem figyelt fel a magas épület tetején tartózkodó fegyveres merénylőre. "Egyelőre még sokkal több a kérdés, mint a válasz" - mondta Johnson.

