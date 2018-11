Trump nem büntetné a szaúdi trónörököst Hasogdzsi ügye miatt

2018. NOVEMBER 21., SZERDA SZIJJÁRTÓ PÉTER: HÁROM HATÁRT LÉPETT ÁT TELJESEN SZABÁLYOSAN NIKOLA GRUEVSZKI. A VOLT MACEDÓN KORMÁNYFÕ MINDEN ESETBEN ÁTADTA UTAZÁSI DOKUMENTUMAIT, ÉS AZOKAT ELLENÕRIZTÉK IS TETTE HOZZÁ A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER. 4,6%-KAL NÕHET IDÉN A MAGYAR GDP AZ OECD PROGNÓZISA SZERINT. VISSZAKAPHATJÁK LAKÁSUKAT AZ ESZKÖZKEZELÕ PROGRAM RÉSZTVEVÕI EGY KEDDEN BENYÚJTOTT TÖRVÉNYJAVASLAT ALAPJÁN. ELLENTMONDÁSOSNAK TARTJA A GYERMEKVÉDELMI ELJÁRÁSOKAT ÉRINTÕ JOGSZABÁLYOKAT AZ OMBUDSMAN. A NEMZETI ESZKÖZKEZELÕTÕL MA LEHET KÉRNI UTOLJÁRA, HOGY MEGVÁSÁROLJA A BAJBA JUTOTT HITELESEK LAKÁSÁT. MA NYÍLIK MEG AZ OTTHON MELEGE PROGRAM UTOLSÓ FORDULÓJA, A PÁLYÁZATOKAT 16:30 ÉS 20:30 KÖZÖTT LEHET BEADNI. KÉT VAGY HÁROM ÉVRE ÁLLAPODNA MEG A MUNKAADÓI ÉS A MUNKAVÁLLALÓI OLDAL A MINIMÁLBÉR ÉS A GARANTÁLT BÉRMINIMUM EMELÉSÉRÕL MAGYAR IDÕK. VARGA MIHÁLY: ÁTLÉPTE AZ 50 MILLIÁRD FORINTOT NOVEMBERBEN A BABAKÖTVÉNYBEN LÉVÕ MEGTAKARÍTÁSOK ÁLLOMÁNYA, EZ 30% FELETTI NÖVEKEDÉS. LÁTVÁNYOSAN DRÁGUL A KÁVÉ A KERESLET NÖVEKEDÉSE ÉS A KLÍMAVÁLTOZÁS OKOZTA TERMESZTÉSI NEHÉZSÉGEK MIATT VILÁGGAZDASÁG. GÖRÖGORSZÁGON KÍVÜL IS HASZNÁLJÁK AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK AZ ANONIM BANKKÁRTYÁKAT MONDTA ORBÁN BALÁZS, A MINISZTERELNÖKSÉG ÁLLAMTITKÁRA. A KÉT ÚJ PAKSI ATOMERÕMÛVI BLOKK MEGÉPÍTÉSÉNÉL ELSÕBBSÉGET ÉLVEZ A NUKLEÁRIS BIZTONSÁG - MONDTA SÜLI JÁNOS PAKSI BÕVÍTÉSÉRT FELELÕS MINISZTER. VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER: IDÉN 4,3-4,5%-KAL NÕ A MAGYAR GDP, ÉS A KORMÁNY AZT VÁRJA, HOGY JÖVÕRE IS 4% FELETTI LESZ. A KORMÁNY BENYÚJTOTTA A 2021-ES NÉPSZÁMLÁLÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLATOT. BEIDÉZTE MÁRA AZ ADÓHATÓSÁG A JOBBIK ÁLLÍTÓLAGOS ZÛRÖS PÉNZÜGYEI MIATT SZABÓ BALÁZST ÉS TÉNYI ISTVÁNT. BRUTTÓ 4 FT-TAL CSÖKKENTETTE A 95-ÖS BENZIN LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL, A GÁZOLAJ ÁRA NEM VÁLTOZIK. INDOKOLTNAK TARTJA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG A TÚLZOTTDEFICIT-ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁT OLASZORSZÁGGAL SZEMBEN. FELSZÁLLÓ REPÜLÕGÉP GÁZOLT HALÁLRA EGY FÉRFIT A KIFUTÓPÁLYÁN AZ OROSZ SEREMETYJEVO VÁROS NEMZETKÖZI REPÜLÕTERÉN. ELUTASÍTOTTA A ROMÁN ELNÖK A KORRUPCIÓELLENES FÕÜGYÉSZ KINEVEZÉSÉT. ELFOGADTA A FRANCIA PARLAMENT AZ ÁLHÍRELLENES SZABÁLYOZÁST. NIKOLA GRUEVSZKI KIADATÁSÁT KÉRTE SZKOPJE BUDAPESTTÕL. A VOLT MACEDÓN MINISZTERELNÖK KEDDEN KAPOTT MENEKÜLTSTÁTUST MAGYARORSZÁGON, MERT A BÁH SZERINT HAZÁJÁBAN ÜLDÖZTETÉSNEK LENNE KITÉVE. SZÖKÉSÉTÕL TARTVA ÕRIZETBE VETTÉK MACEDÓNIÁBAN GRUEVSZKI UNOKATESTVÉRÉT, AKI A KÉMELHÁRÍTÁS EGYKORI VEZETÕJE. ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR SZERINT AZ ENSZ TERVEZETT MIGRÁCIÓS CSOMAGJA MEGFELEL NÉMETORSZÁG NEMZETI ÉRDEKEINEK. RÉSZBEN KITILTJÁK A RÉGEBBI DÍZELAUTÓKAT GELSENKIRCHEN ÉS ESSEN NÉMET VÁROSOKBÓL, HOGY EZZEL IS CSÖKKENTSÉK A LÉGSZENNYEZETTSÉGET. FELTEHETÕLEG MEGÖLTÉK A HELYIEK AZT A 27 ÉVES AMERIKAI TURISTÁT, AKI A VILÁG ELÕL ELZÁRT, TILTOTT ÉSZAK-SZENTINEL-SZIGETRE UTAZOTT. POLITIKAI MENEDÉKJOGOT KÉRT URUGUAYTÓL A VOLT PERUI ELNÖK, AKIT VESZTEGETÉSSEL VÁDOLNAK EGY BRAZIL ÉPÍTÕIPARI KORRUPCIÓS BOTRÁNYBAN. BÛNÖZÕK IS ÉRKEZHETTEK MEXIKÓBÓL AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK HATÁRÁRA AZ AMERIKAI BELBIZTONSÁGI MINISZTÉRIUM SZERINT. A DÉL-KOREAI KIM DZSONG JANGOT VÁLASZTOTTÁK AZ INTERPOL ÚJ ELNÖKÉVÉ. AZ INTERPOL ELÕZÕ VEZETÕJE, A KÍNAI MENG HUNG-VEJ LEMONDOTT, MERT HAZÁJÁBAN KORRUPCIÓ GYANÚJÁVAL ÕRIZETBE VETTÉK. BEZÁRJA DÉL-KOREA A II. VILÁGHÁBORÚBAN SZEXRABSZOLGASÁGRA KÉNYSZERÍTETT KOREAI NÕK ÜGYÉBEN LÉTREHOZOTT JAPÁN ALAPÍTVÁNYT. TOKIÓ AZONNAL BEKÉRETTE A DÉL-KOREAI NAGYKÖVETET, ÉS FELSZÓLÍTOTTÁK SZÖULT, HOGY TARTSA TISZTELETBEN A KORÁBBAN KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁST. HUMANITÁRIUS VÁLSÁG VESZÉLYÉRE FIGYELMEZTET A LESZBOSZI MENEKÜLTTÁBORBAN A KÖZELEDÕ TÉL ÉS A TÚLZSÚFOLTSÁG MIATT A HUMAN RIGHTS WATCH. TERRORIZMUS GYANÚJÁVAL ÕRIZETBE VETTEK EGY 22 ÉVES EGYIPTOMI FÉRFIT MILÁNÓBAN. VIZSGÁLJA A PÁRIZSI ÜGYÉSZSÉG, HONNAN KAPOTT MACRON PÁRTJA TAVALY 144 EZER EURÓ ADOMÁNYT. EGYSÉGES ELLENZÉKI FELLÉPÉS KELLENE A BREXIT BRIT KORMÁNY ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT MEGÁLLAPODÁSTERVEZETE ELLEN KÖZÖLTE A SKÓT MINISZTERELNÖK. MEGSZÖKÖTT A PERÉT TÁRGYALÓ ATHÉNI BÍRÓSÁGRÓL EGY KORRUPCIÓVAL VÁDOLT FRANCIA BANKÁR, A RENDÕRSÉG NAGY ERÕKKEL KERESI. 9 ÉS 12 ÉV SZABADSÁGVESZTÉSRE ÍTÉLTEK KÉT SAJÓBÁBONYI FÉRFIT, AKIK 2015-BEN BRUTÁLISAN BÁNTALMAZTAK EGY 78 ÉVES NÕT. JOGERÕSEN 8 ÉV FEGYHÁZRA ÍTÉLTÉK SZEXUÁLIS ERÕSZAK MIATT A BICSKEI GYERMEKOTTHON VOLT IGAZGATÓJÁT, EGY NEVELÕ PEDIG 3 ÉV FELFÜGGESZTETTET KAPOTT. TÖBB LÖVÉSSEL MEGGYILKOLTAK EGY NÕT BÉKÁSMEGYEREN, A BÛNCSELEKMÉNNYEL GYANÚSÍTHATÓ FÉRFIT A KÖZELBEN ELFOGTÁK. ÚJABB 15 PÉNZÜGYÕRT ÁLLÍTOTTAK ELÕ ÉS HALLGATTAK KI A RÖSZKEI PÉNZÜGYÕRÖK VESZTEGETÉSI ÜGYÉBEN KÖZÖLTE A KÖZPONTI NYOMOZÓ FÕÜGYÉSZSÉG. KIGYULLADT TEHERAUTÓNAK ÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYAUTÓ KARCAGNÁL A 4-ES ÚTON, A BALESETBEN EGY EMBER MEGHALT. FEGYVERREL RABOLT KI EGY DOHÁNYBOLTOT EGY FÉRFI KEDD ESTE SZOMBATHELYEN, AZ ELKÖVETÕT KERESI A RENDÕRSÉG.