Külföld

Trump megszólalt a Tomahawk-rakétákról

2025. október 07., kedd 07:31 | MTI
Donald Trump Háború Ukrajnában Tomahawk-rakéták

Donald Trump nem akar eszkalációt látni az orosz-ukrán háborúban, és ennek megfelelően hozza meg a döntést nagy hatótávolságú rakéták rendelkezésre bocsátásáról - az amerikai elnök erről hétfőn a Fehér Házban beszélt.

  • Trump megszólalt a Tomahawk-rakétákról

Donald Trump újságírók előtt közölte: közel áll ahhoz, hogy meghozza a döntést a Tomahawk-rakétákkal kapcsolatban, amelyek a NATO-n keresztül juthatnak rendeltetési helyükre. Hozzátette, hogy az eszközök felhasználásával kapcsolatban

fel fog tenni kérdéseket, amelyek arra irányulnak majd, hogy az eszközök hol és milyen módon kerülnek felhasználásra.

Az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban megismételte, hogy soha nem lett volna szabad elkezdődnie, amivel kapcsolatban megjegyezte, hogy mindkét oldal, Oroszország és Ukrajna rossz helyzetértékelése vezetett a háborúhoz.

"Senki nem áll jól abban a háborúban"

- jegyezte meg Donald Trump.

Von der Leyen nem hajlandó változtatni, a polgárok bizalma fogy - Ez az EB maga a probléma:

Von der Leyen kapkodta a fejét: Weber Orbán nyaralását támadta, hogy mentse a főnökét!

 Össztűz alatt Magyar Péter főnöke Von der Leyen! Két frakció is bizalmatlansági indítványt nyújtott be az Európai Bizottság elnöke ellen, aki csak kapkodta a fejét az EP-ben. A Patrióta frakció keményen odaszólt: ez a Bizottság maga a probléma. A kétségbeesett Manfred Weber az utolsó pillanatban állt ki mellette, de az Orbán-kártyát húzta elő, luxusnyaralással vádolva a magyar miniszterelnököt. A brüsszeli elit támadja a nemzeti érdekeket, miközben a saját pozíciójuk inog!
Zelenszkij arcátlan üzenetet küldött Orbán Viktornak: Mindenki gyakoroljon nyomást Magyarországra

Macskajáték az EU-val: Orbán nélkül is belépünk! – Zelenszkij arcátlan üzenete

 Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan zsarolja Orbán Viktort és a tagállamokat: felszólította az EU-országokat, hogy „gyakoroljanak nyomást a magyar miniszterelnökre” Ukrajna csatlakozásának felgyorsítása érdekében. Az ukrán elnök kijelentette, Orbán Viktor támogatása nélkül is belépnek az Unióba, és megkerülnék a magyar vétót. A tervet a holland miniszterelnök, Dijk Schoff már elutasította.
