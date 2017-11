Trump megszabadulna a migrációtól

A New York-i terrortámadás után Donald Trump meg akarja szüntetni a vízumlottó-programot – írja a Politico. Az uniós szaklap idézi a szerdai kabinetülésre érkező elnököt, aki úgy fogalmazott: „Erőt kell mutatnunk, meg kell szabadulnunk a vízumlottóprogramtól, ahogy a láncmigrációtól is.” Trump a Demokrata Párt liberális migrációs politikáját hibáztatta, és a bevándorlás szigorítását ígérte. New York polgármestere erre a nyilatkozatra úgy reagált, hogy egy elnöknek soha sem lenne szabad ilyen tragédiákból politikát csinálnia. A keddi merénylet elkövetője a vízumlottó révén, legálisan érkezett 2010-ben az Egyesült Államokba.

Donald Trump meggondolja, hogy nem kellene-e a terroristát egyenesen a guantánamói fogolytáborba küldeni – írja a The New York Times. Újságírói kérdésre válaszolta ezt az elnök, de mint a lap emlékeztet: nem biztos, hogy átgondolta, hiszen ez egy sor jogi kérdést vetne fel. Az Egyesült Államok földjén letartóztatott terroristát még nem küldtek a hírhedt börtönbe, és 2008 óta már a külföldön elfogottakat sem szállítják oda. Trump azt is elmondta, hogy a New York-i merénylet után szigorítani fogják a terroristák büntetését. Mint fogalmazott: „gyors és kemény igazságszolgáltatásra van szükség, mert jelenleg kiröhögnek bennünket”.

A New York-i rendőrség már kihallgatta kórházi ágyán a merénylőt, de a tartalmát egyelőre nem fogják nyilvánosságra hozni. Az eddigi iszlamista terrorakciókhoz képest a mostani támadás egy fontos dologban különbözik: életben maradt a gyilkos, így a hatóságok első kézből kaphatnak információt, hogyan is szerveződik egy ilyen akció – írja összefoglalójában a The Washington Post. A lap szerint az üzbég származású merénylő nem szerepelt az FBI által megfigyelt személyek listáján, de radikalizálódott ismerősei miatt már a hatóságok látókörében volt.