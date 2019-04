Trump lesz az első külföldi államfő, aki találkozik az új japán császárral

A migráció veszélyeiről, a gazdasági kapcsolatokról és a keresztény értékek védelméről is szó volt Orbán Viktor miniszterelnök és Eduardo Bolsonaro, a brazil képviselőház külügyi és védelmi bizottsága elnökének tárgyalásán. Még idén Magyarországra jön a brazil elnök - közölte Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. Az Európai Uniónak minden olyan forrást, amelyet a bevándorlókra költ, inkább a külső határok védelmére kellene fordítania - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az Európai Unió csak szóban tesz sokat a határvédelem ügyében – mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Orbán Balázs hangsúlyozta: ha tettekről van szó akkor Brüsszel a migrációt támogató tevékenységeket finanszírozza. Az Európa felé áramló migránsáradat megállítását tartja a májusi EP-választások után az új Európai Parlament legfontosabb feladatának Deutsch Tamás. A Fidesz EP-képviselője szerint az Európai Parlamentnek meg kell hoznia azokat a döntéseket, amelyeknek köszönhetően a tehetetlen brüsszeli bürokrácia kezéből a migrációval kapcsolatos döntések végre a nemzetállamokhoz kerülnek. Se migránskártya program, se migránsvízum, se kvóta nincsen az Európai Unióban - ezt mondta Dobrev Klára, a DK EP-listavezetője. A Fidesz szerint a DK-sok a bevándorlás-párti erők magyarországi képviselői, akik képesek lennének betelepíteni a migránsokat, és feladni Magyarország függetlenségét. Minden eddiginél nagyobb, 72 százalékos egészségügyi béremelés jön, és a ciklusban kész lesz a dél-budai szuperkórház – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormány háromezer elektromos busz beszerzését támogatja, illetve finanszírozza ebben a ciklusban – közölte Gulyás Gergely. Tavaly tizedével nőtt a lakáshitel-állomány, a felvett lakáshitelek összege pedig harmadával, a legtöbb hitelt használt lakásokra vették fel - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. Háromszorosára, 36 milliárd forintra emelték a magyar ökológiai gazdálkodás pályázat keretösszegét – közölte Drexler Dóra, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetője. Majdnem 20 ezer pedagógus jelentkezett a 2020-as minősítési eljárásra március 31-ig - írja az eduline.hu. Az Európai Uniónak ismét versenyképesnek és biztonságosnak kell lennie - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Pozsonyban. Május elejétől Magyarország veszi át a NATO kötelékében működő, a balti országok légtérvédelmét ellenőrző parancsnokság vezetését - közölte a katonai szövetség. Tizenkét elítéltnek mosta meg a lábát Ferenc pápa a Róma közeli Velletri börtönében, ahol az utolsó vacsorára emlékező misét mutatta be. Izrael nem ad beutazási engedélyt a húsvéti ünnepekre Jeruzsálembe igyekvő gázai keresztényeknek - közölte a gázai keresztény közösség szóvivője. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Védelmi Alap létrehozását az innovatív, versenyképes hadiipari bázis kialakításának érdekében. Sem Donald Trump elnök kampánycsapatának munkatársai, sem egyetlen amerikai állampolgár nem játszott össze oroszokkal a 2016-os elnökválasztási kampány idején - jelentette be az amerikai igazságügyi miniszter. William Barr közölte: A Mueller-bizottság nem talált elégséges bizonyítékot arra, hogy Donald Trump akadályozta volna az igazságszolgálatot. Oroszország június elsejétől leállítja és külön engedélyhez köti a szén, a kőolaj, az olajipari termékek és származékok, illetve a földgáz exportját Ukrajnába, válaszul az ellene Kijev által bevezetett legújabb szankciókra. Az indonéz elnökválasztás győztesének kiáltotta ki magát a hivatalban lévő államfő a szavazatok gyorsszámlálása alapján, de győzelmét deklarálta az ellenfele is - hivatalos eredmény csak májusban várható. Május 25. és 28. között Japánba látogat Donald Trump amerikai elnök, így ő lesz az első külföldi államfő, aki állami látogatáson találkozik a május 1-jén trónra lépő új japán császárral, Naruhitóval. Az amerikai védelmi minisztérium megerősítette, hogy Phenjan rakéta fegyverkísérletet hajtott végre. Az Észak-Korea által kipróbált taktikai fegyver minden valószínűség szerint nem ballisztikus rakéta, hanem szárazföldi műveletekben bevethető, irányítható rakétafegyver - állapította meg a szöuli és a washingtoni kormányzat. Vlagyimir Putyin orosz elnök április második felében Oroszországban találkozik Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel - közölte a Kreml. Ideiglenes fatemplomot emelnek a leégett Notre-Dame-székesegyház előtti téren, amely az ima házául szolgálhat az újjáépítés idejére - mondta Patrick Chauvet, a székesegyház vezetője. A francia bűnügyi rendőrség egyik vezetője szerint feltehetően rövidzárlat okozta a párizsi Notre-Dame székesegyházban keletkezett tüzet. A New York-i Szent Patrick katedrálisnál őrizetbe vettek egy férfit, aki két benzines palackkal akart bejutni a templomba. Változik a közösségi közlekedési rendje a húsvéti hétvégén: a MÁV, a Volánbusz és a Budapesti Közlekedési Központ egyes járatai is módosított menetrend szerint közlekednek. Forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapest több pontján szombat este a húsvéti körmenetek idején - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Balázs Attila bejutott a negyeddöntőbe a tuniszi salakpályás férfi challenger-tenisztornán. Az egyes után párosban is kiesett Fucsovics Márton a monte-carlói salakpályás férfi tenisztornán. Női kosárlabda NB I elődöntő, 1. mérkőzés: Sopron Basket - ZTE NKK 72:37 Férfi kosárlabda NB I: Egis Körmend - Pécsi VSK-Veolia 84:70