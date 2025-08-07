Keresés

Külföld

Trump lenyomta a brit miniszterelnököt

2025. augusztus 07., csütörtök 08:25 | Magyar Nemzet
brit miniszterelnök Trump Keir Starmer

Egy friss felmérés szerint Donald Trump népszerűbb a brit választók körében, mint Keir Starmer miniszterelnök. Az okok meglepők – nem (csak) a politikán múlik.

  • Trump lenyomta a brit miniszterelnököt

Donald Trump skóciai látogatását követően egy új közvélemény-kutatás váratlan eredményt hozott: a volt amerikai elnök jelenleg népszerűbb Nagy-Britanniában, mint a hivatalban lévő kormányfő, Keir Starmer – írja az Origó.

A Freshwater Strategies által, a City AM megbízásából készített hétvégi felmérés szerint a brit lakosság 26 százaléka kedvezően vélekedik Trumpról. Noha ez az arány önmagában nem kiugró, figyelemre méltó, hogy az amerikai elnök támogatottsága egyetlen hónap alatt kilenc százalékponttal emelkedett.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

Megvan a Bayern München legendájának új csapata

Megvan a Bayern München legendájának új csapata

 Thomas Müller az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Vancouver Whitecaps csapatához szerződött, miután a német bajnok Bayern München nem hosszabbította meg a lejáró szerződését.

