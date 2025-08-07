Trump lenyomta a brit miniszterelnököt

Megosztás itt:

Donald Trump skóciai látogatását követően egy új közvélemény-kutatás váratlan eredményt hozott: a volt amerikai elnök jelenleg népszerűbb Nagy-Britanniában, mint a hivatalban lévő kormányfő, Keir Starmer – írja az Origó.

A Freshwater Strategies által, a City AM megbízásából készített hétvégi felmérés szerint a brit lakosság 26 százaléka kedvezően vélekedik Trumpról. Noha ez az arány önmagában nem kiugró, figyelemre méltó, hogy az amerikai elnök támogatottsága egyetlen hónap alatt kilenc százalékponttal emelkedett.

