Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 09. Csütörtök Dénes napja
Jelenleg a TV-ben:

Kormányinfó

Következik:

Kormányinfó után 11:35

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Trump kormányzat: Az ENSZ túlbürokratizált és párhuzamosan működő szervezeteket tart fenn, ezért nem hatékony

2025. október 09., csütörtök 10:23 | Világgazdaság
ENSZ Egyesült Államok békefenntartó misszió támogatáscsökkentése

Az Egyesült Államok támogatáscsökkentése miatt az ENSZ kénytelen lefaragni békefenntartó missziói költségvetését, ami több mint tízezer kéksisakos katona és rendőr hazarendelését vonja maga után a következő hónapokban. A döntés az ENSZ világszervezet működését alapjaiban érinti.

  • Trump kormányzat: Az ENSZ túlbürokratizált és párhuzamosan működő szervezeteket tart fenn, ezért nem hatékony

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) csökkenti a békefenntartó misszióinak és műveleteinek költségét, ami miatt a katonák negyedét hazaküldik a következő hónapokban – tudta meg az AP hírügynökség egy magas rangú ENSZ-tisztviselőtől. A döntés oka az Egyesült Államok újabb finanszírozási megszorítása, ami komoly hatással van a világszervezetre. A több mint 50 000 békefenntartó közül körülbelül 13–14 ezer katonát és rendőrt küldenek haza kilenc aktív misszióból. A békefenntartó költségvetés pedig mintegy 15 százalékkal csökken az idei évben.

Az ENSZ 193 tagállama jogilag köteles hozzájárulni a békefenntartáshoz. António Guterres ENSZ-főtitkár korábban hangsúlyozta, hogy a szervezet békefenntartó költségvetése „a globális katonai kiadások csupán töredéke – mintegy 0,5 százaléka –, mégis az egyik leghatékonyabb és leggazdaságosabb eszköz a nemzetközi béke és biztonság megőrzésére”. A békefenntartó erők átfogó reformjáról szóló döntés azután született, hogy Guterres kedden egyeztetett a főbb donorországok képviselőivel, köztük Mike Waltz-cal, az Egyesült Államok új ENSZ-nagykövetével.

Az amerikai kormány szerint az ENSZ túlbürokratizált és párhuzamosan működő szervezeteket tart fenn, amik miatt az Egyesült Államok addig nem folyósít további támogatásokat, amíg a külügyminisztérium fel nem méri minden ENSZ-ügynökség és program hatékonyságát. Trump januári újraválasztása után elrendelte az ENSZ és más nemzetközi intézmények felülvizsgálatát, ami már több szervezetből – például az UNESCO-ból, az Egészségügyi Világszervezetből (WHO) és az ENSZ emberi jogi tanácsából – való kilépéshez vezetett, mások finanszírozását pedig felülvizsgálják.

Az ENSZ több mint 60 hivatalában és programjában 20 százalékos létszámleépítés várható, ami részben Guterres reformjának, részben a Trump-féle megszorításoknak a következménye. Waltz a múlt héten adott televíziós interjúban kijelentette, hogy az Egyesült Államok célja „az ENSZ visszaterelése az alapfeladatához: a béke előmozdításához, fenntartásához és a háborúk megelőzéséhez”. Hozzátette: „minden más fölösleges dolgot meg kell szüntetni.”

Fotó: Shutterstock

További híreink

Nyugdíjasok figyelem! – Így verhetik át, ha utalvánnyal fizet

Lázár János: Bomba-bejelentés! Autóipari óriásgyár épül Pécsen – Kellett az M6!

Dibusz után újabb Fradi-focista hagyta ott a válogatottat

A liverpooli sajtó meglepő dolgot állít Kerkezről, Slotnak súlyos döntést kell meghoznia

Szinte ingyen adja a Lidl: csak 1000 forintba kerül a 3 darabos szett

Sonderkommando Erdélyből

Riasztás – Kaszás Nikolett halála – a rejtély nyomában járt stábunk + videó

Porszívókért adta fel az Aranylabdáról szőtt álmait a futballcsillag

Von der Leyen bukása Európa érdeke – ma szavaz az EP

További híreink

Von der Leyen bukása Európa érdeke – ma szavaz az EP

Új központot kap Zugló: megnyílik a Zenit Corso

„Ezt ezerszer gondolják át” – Moszka kőkemény üzenetet küldött az esetleges Tomahawk-átadás kapcsán Washingtonnak

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
„Ezt ezerszer gondolják át” – Moszka kőkemény üzenetet küldött az esetleges Tomahawk-átadás kapcsán Washingtonnak
2
Riasztás – Kaszás Nikolett halála – a rejtély nyomában járt stábunk + videó
3
Nagy Feró osztott-szorzott és úgy döntött, hogy nem lép fel Puzsérék tüntetésén – pedig hívták + videó
4
Von der Leyen bukása Európa érdeke – ma szavaz az EP
5
Az olasz kormánypártok szerint az EP Orbán Viktornak akart üzenni Salis felmentésével + videó
6
Új központot kap Zugló: megnyílik a Zenit Corso
7
Megbuktatható-e Ursula von der Leyen? + videó
8
Lecsapnak az Antifára: Washingtonban is a teljes tiltás a cél
9
Emberfeletti teljesítmény – Hatalmasat küzdött és a Ferencvárosé lett az Európai Szuperkupa
10
Ügyvédje Aranyosi Péter szájába rágta, mit kell mondania + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!