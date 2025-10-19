Keresés

Külföld

Trumpnak elege lett – Drogdílernek nevezte Kolumbia elnökét, majd elzárta a milliárdos pénzcsapokat

2025. október 19., vasárnap 18:29 | Világgazdaság
Kolumbia drogháború Donald Trump támogatás megvonása

Drámai eszkaláció a Kolumbiával szembeni drogpolitikában: Donald Trump bejelentette, hogy megvon minden támogatást az országtól. Ennek oka az, hogy az amerikai elnök szerint Kolumbia jelenleg hatszor annyi kokaint állít elő, mint a hírhedt Pablo Escobar idejében, és a kolumbiai kormány nem tesz eleget a drogterjesztés megállítása érdekében.

  • Trumpnak elege lett – Drogdílernek nevezte Kolumbia elnökét, majd elzárta a milliárdos pénzcsapokat

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social platformon tette közzé vasárnap drámai döntését, miszerint felfüggeszti Amerika minden segélyét és támogatását a dél-amerikai ország számára – számolt be a Világgazdaság a Bloomberg hírügynökségre hivatkozva.

Trump egyenesen "drogdílernek" nevezte Kolumbia elnökét, Gustavo Petrót, azzal vádolva a kormányt, hogy szándékosan nem lép fel a drogterjesztők ellen. Az elnök szerint Kolumbia – amelyet a világ kokaintermelő központjaként tartanak számon – az amerikai érdekeket is lábbal tiporja ezzel a tétlenséggel.

Donald Trump bejegyzése szerint az illegális drogok előállítása és exportja jelenleg a legnagyobb üzlet Kolumbiában,

ebben pedig a kormányzatnak hatalmas szerepe van azzal, hogy „semmit nem tesz” a folyamatok ellen. Ezt a tétlenséget az amerikai elnök szerint csak súlyosbítja, hogy közben hatalmas segélyeket tesznek zsebre Amerikától, ezért Trump úgy látja, a kolumbiai kormányzat aktívan kifosztja tevékenységével Amerikát. 

Mindezen okból minden Amerikából eredő segély, kifizetés és támogatás azonnal leáll

– emelte ki Trump. 

A Világgazdaság cikke szerint Donald Trump frusztrációja teljes mértékben megalapozottnak tekinthető: Kolumbia az elmúlt években az egyik, ha nem a legnagyobb kedvezményezettje volt az amerikai segélyeknek a drogok elleni harcban, legalább 14 milliárd dollár értékben jutottak segélyekhez vagy éppen katonai támogatáshoz a drogkartellek elleni harchoz. Mindennek ellenére 

Kolumbia ma hatszor annyi kokaint állít elő, mint 1993-ban, Pablo Escobar drogbáró halála idején, 

ezzel nagyobb termelőnek tekinthető, mint a dobogó második két helyezettje, Peru és Bolívia – együttesen.

Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

