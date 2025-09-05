Keresés

2025. 09. 05. Péntek
Külföld

Trump kíméletlen leleplezése: Zelenszkij, Macron és Von der Leyen bukása az EU képmutató politikája miatt

2025. szeptember 05., péntek 16:30 | Világgazdaság

Döbbenetes diplomáciai összecsapás rázta meg Európát! Donald Trump csütörtökön kíméletlenül szembesítette Zelenszkijt, Macront és Von der Leyent azzal, hogy az EU az orosz olaj vásárlásával finanszírozza Putyin háborúját. A patrióta Magyarország és Szlovákia mellé állva Trump lerántotta a leplet az EU álszent politikájáról, megalázó vereséget mérve a brüsszeli elitre.

  • Trump kíméletlen leleplezése: Zelenszkij, Macron és Von der Leyen bukása az EU képmutató politikája miatt

Egy feszült csütörtöki telefonbeszélgetés során Donald Trump amerikai elnök történelmi leckét adott az európai vezetőknek, köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, Emmanuel Macron francia elnöknek és Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének. A BILD értesülései szerint Trump élesen bírálta az EU-t, mert az továbbra is orosz olajat vásárol, ezzel közvetve támogatva Oroszország ukrajnai háborúját. „Európa az orosz olajjal Putyin hadigépezetét pénzel!” – idézte Trumpot egy Fehér Ház-i tisztviselő, hozzátéve, hogy Oroszország egyetlen év alatt 1,1 milliárd eurót zsebelt be az EU-tól üzemanyag-eladásokból.

Von der Leyen hiába próbálta mentegetni az EU-t, állítva, hogy az orosz olajimport „jelentősen csökkent” az ukrajnai invázió óta, Trump és különmegbízottja, Steve Witkoff nem hagyta magát félrevezetni. Witkoff szerint az EU országai – köztük azok, amelyek tagadják a közvetlen vásárlást – Indián keresztül továbbra is orosz olajat szereznek be, ami árpolitikai, nem pedig ellátásbiztonsági döntés. Különösen felháborító, hogy az európai vezetők megpróbálták Magyarországot és Szlovákiát bűnbakként beállítani, holott e két ország az EU külön engedélyével importál orosz olajat a létfontosságú energiaellátás biztosítására.

Magyarország és Szlovákia: A patrióták célkeresztben

Mi, patrióták, büszkék vagyunk arra, hogy Magyarország és Szlovákia következetesen kiáll nemzeti érdekeikért. Az EU brüsszeli elitje, élén Von der Leyennel, Macronnal és Zelenszkijjel, újra és újra megpróbálja sarokba szorítani e két országot, mert azok nem hajlandók alávetni magukat a globalista érdekeknek. Trump azonban világosan kiállt szövetségesei, különösen Magyarország mellett, amely Viktor Orbán vezetésével szuverén energiapolitikát folytat. Az EU 2022-ben ugyan betiltotta az orosz olajimport nagy részét, de Magyarország és Szlovákia – földrajzi adottságaik miatt – mentességet kapott a Druzhba vezetéken keresztül érkező szállításokra. Ez nem képmutatás, hanem gyakorlati szükségszerűség, amit Trump is megértett.

Trump, a patrióták barátja

Trump kemény fellépése nem csupán diplomáciai bravúr, hanem a patrióta értékek győzelme. Az amerikai elnök világossá tette: nem tűri, hogy az EU vezetői hamis érvekkel próbálják elterelni a figyelmet saját felelősségükről. Amikor az európaiak szankciókról kezdtek beszélni, és felajánlották, hogy 48 órán belül képviselőket küldenek Washingtonba egy közös munkacsoport létrehozására, Trump nem kötelezte el magát egyértelműen – jelezve, hogy nem dől be az üres ígéreteknek. A BILD szerint az európai vezetők nem is számítanak arra, hogy Trump szankciókat vezet be Oroszország ellen, hiszen korábbi fenyegetéseit sem követte tettek. Ez tovább erősíti Trump hitelességét a patrióták szemében: nem a szavak, hanem a tettek embere.

A „Hajlandók Koalíciója” és az EU bukása

A csütörtöki telefonbeszélgetés idején Párizsban zajlott a „Hajlandók Koalíciója” találkozó, ahol Macron és Zelenszkij Ukrajna támogatásáról egyeztetett. Macron bejelentette, hogy 26 ország kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának egy esetleges tűzszünet esetén, akár csapattelepítésekkel is. Zelenszkij szerint a Trump által is támogatott tárgyalások előrehaladottak, de a végső áttöréshez Putyinnal való személyes találkozó szükséges – amit Moszkva szerinte halogat. Trump azonban nem vállalt konkrét kötelezettségeket, jelezve, hogy ez „nem az ő háborúja”, és az európaiaknak kell nagyobb felelősséget vállalniuk. Ez a hozzáállás tökéletesen összecseng a patrióta értékekkel: minden nemzet a saját érdekeit helyezze előtérbe

Miért fontos ez nekünk, patriótáknak?

Ez az eset nem csupán egy diplomáciai csörte, hanem az igazság diadala a hazugságok felett. Trump, a patrióták barátja, bebizonyította, hogy a brüsszeli elit képmutatása nem állja meg a helyét az igazság fényében. Magyarország és Szlovákia példája mutatja: a nemzeti szuverenitás és az energiaellátás biztonsága fontosabb, mint a globalista érdekek. Az EU vezetői megpróbálták félrevezetni Trumpot, de csúnyán felsültek, mert az amerikai elnök a tények és a patrióta értékek mellett áll.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: AFP

 

Legfrissebb híreink

„Én vagyok az Isten!” – horror Soroksáron: fiú szúrta halálra anyját, sokkolóval fogták el

„Én vagyok az Isten!” – horror Soroksáron: fiú szúrta halálra anyját, sokkolóval fogták el

Csütörtök délután vérfagyasztó tragédia rázta meg Soroksár Újtelep útját. Egy 30 éves férfi, Gyula, késsel végzett 67 éves édesanyjával, Zsuzsannával, miközben azt üvöltötte, „Én vagyok az Isten!” A zavart elkövető a segíteni próbáló szomszédokat is megfenyegette. A budapesti lakónegyed sokkos állapotban gyászolja a szeretett Zsuzsát, miközben a rendőrség sokkolóval fékezte meg a dühöngő gyilkost.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

