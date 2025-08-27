Keresés

Trump kíméletlen csapása Sorosékra: A bűnszervezetként működő globalisták felelősségre vonását követeli

2025. augusztus 27., szerda 17:30 | Hír TV

Donald Trump amerikai elnök kőkemény üzenetet küldött a Soros-családnak: a Truth Socialon közzétett posztjában bűnszervezetként bélyegezte meg Soros Györgyöt és fiát, követelve, hogy a RICO-törvény alapján vonják őket felelősségre az erőszakos tüntetések támogatása és Amerika szétzilálása miatt.

  • Trump kíméletlen csapása Sorosékra: A bűnszervezetként működő globalisták felelősségre vonását követeli

Miközben Sorosék globalista hálózata hazánk érdekeit is fenyegeti, Trump határozott fellépése a magyar patrióták harcát visszhangozza: elég volt a káoszteremtőkből, itt az idő a nemzeti érdekek védelmére!

Donald Trump amerikai elnök legutóbbi Truth Social-posztja világos és kíméletlen üzenetet küldött a Soros-családnak, amely hosszú évek óta a globalista agenda zászlóvivőjeként igyekszik aláásni a nemzeti szuverenitást, így Magyarország érdekeit is. Trump szerint Soros György és fia, Alexander Soros „radikális baloldali” hálózatukkal együtt bűnszervezetként működnek, és a RICO-törvény (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) alapján felelősségre vonhatók az Egyesült Államokban támogatott erőszakos tüntetések és káoszteremtő akciók miatt. Az elnök nem finomkodott: „pszichopatáknak” nevezte Sorosékat, akik „súlyos károkat okoztak” Amerikának, külön kiemelve a nyugati parti szövetségeseiket, akik szintén a globalista érdekeket szolgálják. „Vigyázzatok, figyelünk benneteket!” – figyelmeztette őket Trump, jelezve, hogy a hazafias Amerika nem tűri tovább a rombolásukat.

Soros György és fia évtizedek óta ismert arról, hogy dollármilliárdokkal támogatják a nyílt társadalom eszméjét, amely valójában a nemzeti szuverenitás és a hagyományos értékek aláásását célozza. Az Open Society Foundations nevű szervezetükön keresztül finanszíroznak olyan NGO-kat, aktivista csoportokat és politikai mozgalmakat, amelyek világszerte, így Magyarországon is, a bevándorlás elősegítésével, a rendbontással és a nemzeti érdekek elleni támadásokkal próbálják destabilizálni a társadalmakat. Magyarországon Orbán Viktor kormánya már évekkel ezelőtt felismerte ezt a veszélyt, és határozott lépésekkel, például a Soros-alapítványok tevékenységének korlátozásával és a migrációval kapcsolatos szigorú politikával, védi a magyar emberek biztonságát és szuverenitását.

Trump kijelentései nem légből kapottak: Sorosék támogatása a radikális baloldali mozgalmak mögött, különösen az Egyesült Államokban, jól dokumentált. A New York Post szerint Sorosék olyan csoportokat pénzeltek, amelyek Washington D.C. katonai megszállása elleni tiltakozásokat szerveztek, tovább mélyítve az ország megosztottságát. Az ilyen akciók nem csupán Amerika, hanem a nyugati civilizáció egésze ellen irányulnak, hiszen Sorosék nyíltan támogatják a korlátlan migrációt és a globalista elit uralmát, amely a nemzeti identitást és a gazdasági stabilitást is fenyegeti. Magyarországon ezt a veszélyt már a 2015-ös migrációs válság idején felismerte a kormány, amikor Orbán Viktor figyelmeztetett az ellenőrizetlen bevándorlás következményeire, amit akkor még sokan kinevettek, mára azonban egyértelművé vált igazsága.

A magyar patrióták számára Trump fellépése inspirációt jelent: a nemzeti érdekek védelme nem tűr kompromisszumot. Miközben Sorosék a háttérből próbálják manipulálni a politikai folyamatokat, legyen szó az amerikai tüntetésekről vagy a magyar választások befolyásolásáról, a hazafias erőknek egységesen kell fellépniük ellenük. Trump üzenete egyértelmű: a globalista „pszichopaták” nem marcangolhatják szét a nemzeteket büntetlenül. Magyarországon is ezt az utat követjük, hiszen a magyar emberek biztonsága, gazdasági stabilitása és kulturális identitása mindennél előrébb való. A kormány ezért továbbra is minden eszközzel megvédi hazánkat a Soros-féle hálózatok destruktív befolyásától, és szolidaritást vállal minden olyan vezetővel, aki a nemzeti szuverenitásért küzd.

Fotó: Facebook

 

